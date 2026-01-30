جامعة عين شمس تحصد 29 ميدالية في دورة ألعاب الشهيد الرفاعي الـ53

تواصل منتخبات جامعة عين شمس تألقها في منافسات دورة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي في نسختها الثالثة والخمسين، والتي تعد محاكاة لدورة الألعاب الإفريقية للجامعات، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والتنسيق والإشراف الإداري إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

وتنفيذ إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وخلال منافسات يومي 28 و29 يناير، نجحت منتخبات الجامعة في حصد عدد كبير من الميداليات في ألعاب الجودو، والكاراتيه، وألعاب القوى، حيث بلغ إجمالي ما حققته:

• 13 ميدالية ذهبية

• 10 ميداليات فضية

• 6 ميداليات برونزية

وشهدت مراسم التتويج في بطولة الجودو، التي أقيمت بالصالة المغطاة لإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة عين شمس، حضور عدد من قيادات الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية، وهم:

• الأستاذ الدكتور أحمد عماد راغب، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحياة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والمعاهد العليا.

• الأستاذ الدكتور أحمد كامل مهدي، السكرتير العام للاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

• الدكتور ممدوح سيد أحمد، المدير التنفيذي للاتحاد الرياضي للجامعات المصرية.

وأشاد الحضور بحسن التنظيم والاستقبال، مثمنين الجهود المبذولة من القائمين على الإدارة العامة لرعاية الشباب، مؤكدين أن مستوى التنظيم يليق باسم ومكانة جامعة عين شمس على الساحة الرياضية الجامعية.