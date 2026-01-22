الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7.. رابط رسمي

يترقب الكثير من الشباب المتقدمون لـ حجز شقق الإسكان الإجتماعي، معرفة نتيجة سكن لكل المصريين 7 وهو الطرح المخصص للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، الذين سبق لهم إتمام خطوات الحجز الإلكتروني عبر صندوق الإسكان الاجتماعي، حيث تستعد وزارة الإسكان للإعلان عن نتيجة الفرز خلال الأيام القليلة المقبلة .

موعد نتيجة سكن لكل المصريين 7

حتى الآن لم تظهر نتيجة سكن لكل المصريين 7 لكن وزارة الإسكان تستعد للإعلان خلال الايام المقبلة واكدت انه سيتم ارسال رسالة نصية للمتقدمين لحجز شقق الإسكان سكن لكل المصريين 7 عبر رقم الهاتف المسجل في بياناتهم لدى الوزارة ، وسيتم إتاحة نتيجة سكن لكل المصريين ٧ عبر الموقع الرسمي فقط.

شقق الإسكان الاجتماعي

رابط نتيجة شقق سكن لكل المصريين 7

- الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي

-ثم إدخال الرقم القومي

-وبعدها اضغط على أيقونة «نتيجة الفرز»

الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7

وبمجرد إعلان وزارة الإسكان عن نتيجة الفرز، يمكن للمواطنون المتقدمون لهذا الطرح الاستعلام عن وحداتهم المتقدمون عليها عبر الموقع الرسمي واتباع الخطوات التالية..

-الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي هنـــــا .

- الضغط على أيقونة مركز خدمة المواطنين هنـــــا .

- تظهر شاشة الاستعلام عن الطلبات، أدخل الرقم القومي.

- تظهر جميع بيانات العميل وموقفه الحالي على النظام الآلي للصندوق.

سكن لكل المصريين 7

طرق أخري للاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7

-الاتصال بالخط الساخن 1188 أو 5777 من الهاتف المحمول.

-الاتصال على 090071117 من الهاتف الأرضي.

-الاستعلام عبر الرسائل النصية بإرسال الرقم القومي إلى 1124.





موعد سداد الأقساط

وبعد إعلان الإسكان عن نتيجة الفرز للمتقدمين للوحدات في الطرح السابع، يبدأ سداد أقساط شقق الإسكان مباشرة بعد اعلان النتيجة الفرز، حيث يتم ارسال الصندوق رسالة نصية لجميع الفائزين في نتيجة الفرز، والذى تنطبق عليهم الشروط والضوابط ، سواء القبول أو الرفض، ومن ثم يتم اعلان موعد سداد الأقساط الربع سنوية، كل 3 أشهر.

ازاي اعرف نتيجة سكن لكل المصريين7 ؟

يمكنك الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7 عبر الموقع الرسمي و الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ثم إدخال الرقم القومي وبعدها اضغط على أيقونة «نتيجة الفرز».

كما يمكنك إرسال الرقم القومي إلى 1124، وحال ظهور رسالة تفيد بأن الرقم غير مسجل، فهذا يعني أن النتيجة لم تُعلن بعد.