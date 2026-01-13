ًوزير الإسكان: مبادرة سكن لكل المصريين نفذت 1.4 مليون وحدة

قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان أن اليوم محتفل بمرور 10 سنوات الي إنجاز صندوق الإسكان الاجتماعي لتوفير سكن للمواطنين لافتا ان ملف الإسكان علي أجندة أولويات الدولة .

وأضاف أن الإسكان واجهة تحديات كبيرة بسبب فجوة بين الطلب والمعروض وارتفاع أسعار الوحدات السكنية مشيرا الي ان الدولة تعاملت مع هذه التحديات ووضعت رؤية وطنية بأن يكون ملف الإسكان له أهمية قصوى خاصة في ظل النمو السكاني .

وأشار وزير الإسكان ان مبادرة سكن لكل المصريين نفذت مليون و400 وحدة سكنية ووفرت 4 ملايين فرصة عمل لافتا أن الشريك الأول في البرنامج هو البنك الدولي الذي قدم المنشورات والتمويل اللازم .

وأكد وزير الإسكان أن الحكومة تعمل علي التوسع في الإسكان الأخضر وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.