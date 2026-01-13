مصطفي مدبولي: سكن لكل المصريين وفرت 4 ملايين فرصة عمل للشباب

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن برنامج سكن لكل المصريين كان أول حائط صد لمواجهة البناء العشوائي والتعدي على الأراضي الزراعية لافتا أن البرنامج يعد مجتمعًا متكاملًا للمواطنين مما شجعهم على ارتفاع نسب الإشغال للوحدات السكنية.

وأضاف رئيس الوزراء أن سكن لكل المصريين أحد أكبر المبادرات التي وفرت فرص عمل بلغت 4 ملايين فرصة عمل للشباب كما أن البرنامج ساهم في تنمية كبيرة جدا خلال مستلزمات الإنشاء والبناء .

وتابع رئيس الوزراء أن مشروع سكن لكل المصريين ساهم في تنمية المدن الجديدة ويوفر 2 مليون وحدة سكنية ويعد واحد من أكبر المشروعات على مستوي العالم .