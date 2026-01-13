مدبولي: «سكن لكل المصريين» الأقرب إلى قلبي.. والرئيس السيسي صاحب الحلم الأول للمشروع

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن اعتزازه بالمشاركة في احتفالية «سكن لكل المصريين.. 10 سنوات من الإنجاز»، مؤكداً أن هذا المشروع القومي يمثل مكانة خاصة لديه وهو "الأقرب إلى قلبه" لما يحمله من قيم إنسانية واجتماعية نبيلة تخدم ملايين المواطنين.

ووجَّه مدبولي، خلال احتفالية "سكن كل المصريين.. 10 سنوات من الإنجاز"، الشكر لكل من شارك في تنفيذ المشروع، ولكل المصريين الداعمين له، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي هذا الملف اهتمامًا بالغًا، وأنه صاحب الحلم الأساسي لإطلاق مشروع "سكن كل المصريين".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك طلبًا متزايدًا وحاجة حقيقية لمثل هذه المشروعات القومية التي تستهدف توفير سكن كريم لمختلف فئات المجتمع، موضحًا أن الحكومة عقدت عشرات الاجتماعات لمتابعة تنفيذ كل مشروع بدقة، وضمان خروج المبادرات السكنية بالشكل الذي يليق بالمواطن المصري، ويحقق أهداف العدالة الاجتماعية والاستقرار الأسري.