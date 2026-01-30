مناهضة الاحتلال: فتح معبر رفح خطوة لإعادة إعمار غزة رغم القيود الإسرائيلية

قال رمزي عودة، أمين عام الحملة الدولية لمناهضة الاحتلال، إن فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني يُعد خطوة أساسية وأولى على طريق إعادة إعمار قطاع غزة وإعادة الحياة الإنسانية إليه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي رغم الخلافات والقيود التي فرضها جيش الاحتلال بشأن آلية عمل المعبر، والتي تقوم على رغبة الاحتلال في أن يكون عدد المغادرين من القطاع أكبر من عدد العائدين إليه، إلى جانب فرض إجراءات تفتيش مشددة.

وأضاف رمزي عودة، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامية إيمان الحويزي، أن السلطة الوطنية الفلسطينية تبذل، بالتنسيق مع القاهرة، كل الجهود الممكنة لإنجاح عملية تشغيل المعبر، رغم محاولات إسرائيل فرض قيود إضافية، من بينها تحديد أعداد المسافرين يوميًا بحد أقصى يبدأ بنحو 50 شخصًا وقد يرتفع تدريجيًا إلى 150 شخصًا، فضلًا عن الادعاء بأن المعبر غير مجهز حاليًا لعبور قوافل المساعدات الإنسانية، إلى جانب فرض إجراءات الفحص والتدقيق الأمني.

وأكد أمين عام الحملة الدولية لمناهضة الاحتلال أن إسرائيل تحاول إدخال شروط جديدة على الاتفاق، من بينها السعي لوجود قوات عسكرية إسرائيلية داخل المعبر، وهو ما ترفضه القاهرة والسلطة الوطنية الفلسطينية بشكل قاطع، مشددًا على أن السند القانوني في هذا الملف يتمثل في اتفاقية المعابر الموقعة مع الاتحاد الأوروبي عام 2005، والتي لا تلتزم بها إسرائيل بحذافيرها وتتحجج بذرائع أمنية.

وقال رمزي عودة إن هناك تنسيقًا مصريًا فلسطينيًا عالي المستوى لتحسين خدمات السفر عبر المعبر، لافتًا إلى طرح اسم اللواء إياد نصر من جانب السلطة الوطنية الفلسطينية لتولي إدارة معبر رفح بالتنسيق مع القاهرة والاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن هذه خطوات إيجابية، مع التأكيد على أنه لا يمكن توقع فتح المعبر بشكل كامل وفوري، في ظل الخروج من حرب وعدوان إسرائيلي يتطلب مراحل زمنية لإعادة التشغيل الكامل.