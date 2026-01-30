قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استقبال رسمي لكأس العالم في جنوب أفريقيا | صور
هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن
هيثم نبيل ينتهي من أغاني تترات مسلسل الست موناليزا بطولة مي عمر
عودة القوة الضاربة في تدريبات الزمالك استعدادا للمصري بـ الكونفدرالية
رئيس لجنة إدارة غزة : فتح معبر رفح في الاتجاهين الاثنين المقبل
انتقال حمزة عبدالكريم لـ برشلونة قانوني | موقف الأهلي من الإعارات الخارجية
رونالدو يقترب من الهدف 1000 .. هل تتحقق المعجزة فى مونديال 2026؟
دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمباراة يانج أفريكانز
سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 30-1-2026 والجرام يرتفع دينارين في أسبوع
بالرابط .. خطوات والأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2026 اونلاين
السيد البدوي : سأدعو لمؤتمر صحفي أعتذر فيه للشعب المصري عن تراجع دور الوفد
حسام موافي يحذر من استخدام هذه الأدوية بدون روشتة طبية.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مناهضة الاحتلال: فتح معبر رفح خطوة لإعادة إعمار غزة رغم القيود الإسرائيلية

ارشيفية
ارشيفية
عبد الخالق صلاح

قال رمزي عودة، أمين عام الحملة الدولية لمناهضة الاحتلال، إن فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني يُعد خطوة أساسية وأولى على طريق إعادة إعمار قطاع غزة وإعادة الحياة الإنسانية إليه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي رغم الخلافات والقيود التي فرضها جيش الاحتلال بشأن آلية عمل المعبر، والتي تقوم على رغبة الاحتلال في أن يكون عدد المغادرين من القطاع أكبر من عدد العائدين إليه، إلى جانب فرض إجراءات تفتيش مشددة.

وأضاف رمزي عودة، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامية إيمان الحويزي، أن السلطة الوطنية الفلسطينية تبذل، بالتنسيق مع القاهرة، كل الجهود الممكنة لإنجاح عملية تشغيل المعبر، رغم محاولات إسرائيل فرض قيود إضافية، من بينها تحديد أعداد المسافرين يوميًا بحد أقصى يبدأ بنحو 50 شخصًا وقد يرتفع تدريجيًا إلى 150 شخصًا، فضلًا عن الادعاء بأن المعبر غير مجهز حاليًا لعبور قوافل المساعدات الإنسانية، إلى جانب فرض إجراءات الفحص والتدقيق الأمني.

وأكد أمين عام الحملة الدولية لمناهضة الاحتلال أن إسرائيل تحاول إدخال شروط جديدة على الاتفاق، من بينها السعي لوجود قوات عسكرية إسرائيلية داخل المعبر، وهو ما ترفضه القاهرة والسلطة الوطنية الفلسطينية بشكل قاطع، مشددًا على أن السند القانوني في هذا الملف يتمثل في اتفاقية المعابر الموقعة مع الاتحاد الأوروبي عام 2005، والتي لا تلتزم بها إسرائيل بحذافيرها وتتحجج بذرائع أمنية.

وقال رمزي عودة إن هناك تنسيقًا مصريًا فلسطينيًا عالي المستوى لتحسين خدمات السفر عبر المعبر، لافتًا إلى طرح اسم اللواء إياد نصر من جانب السلطة الوطنية الفلسطينية لتولي إدارة معبر رفح بالتنسيق مع القاهرة والاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن هذه خطوات إيجابية، مع التأكيد على أنه لا يمكن توقع فتح المعبر بشكل كامل وفوري، في ظل الخروج من حرب وعدوان إسرائيلي يتطلب مراحل زمنية لإعادة التشغيل الكامل.

الحملة الدولية لمناهضة الاحتلال فتح معبر رفح غزة القيود الإسرائيلية الجانب الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

صورة ارشيفية

لا توقف للتسعير ونصيحة بعدم البيع أو الشراء … رئيس «آي صاغة» يوضح حقيقة تقلبات أسعار الذهب

القولون العصبي

ممنوع الاستخدام نهائياً ..سحب 4 تشغيلات لأشهر أدوية القولون العصبي

ترشيحاتنا

لبنان

جيش الاحتلال يعلن اغتيال عنصر من حزب الله في منطقة ​صديقين جنوب لبنان

نتنياهو

الاحتلال يمهل الممثل الدبلوماسي الرفيع لجنوب إفريقيا 72 ساعة لمغادرة البلاد

أحمد أبو الغيط ووزير الشؤون الخارجية الهندي

غزة والسودان وأزمات المنطقة تتصدر مباحثات أبو الغيط ووزير الخارجية الهندي

بالصور

رعاية الأجداد للأحفاد تحميهم من مرض خطير.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة

فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم

القهوة تتفوق على الشاي.. فوائد صحية ومزاج أفضل | ما الجديد؟

من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟
من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟
من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟

ملح الهيمالايا الوردي خدعة تسويقية باهظة الثمن.. العادي يتفوق عليه بميزتين

هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟
هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟
هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟

قومي المرأة بالشرقية ينفذ 300 جلسة دوار استفاد منها 15 ألف مواطن

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

فيديو

حسام موافي

أنا برئ منهم.. حسام موافي: هناك أشخاص يستغلون اسمي للترويج لأدوية

إمام عاشور

أزمة خلف الكواليس في واقعة هروب إمام عاشور.. تعرف عليها

هاني رمزي

هاني رمزي عن وفاة والدته: انهرت في البداية وكأني طفل عاوز حضنها

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: جوهر الفكرة من وراء الأكاديمية العسكرية هو عمل برنامج للتطوير والتحديث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد