الدردير: دفاع الأهلي الأسوأ في تاريخ

شارك الناقد الرياضي عمرو الدردير منشوراً جديداً عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير :" لك أن تتخيل إن الزمالك كان محتاج أحمد رمضان بيكهام، راح الأهلي اتعاقد معاه عشان مايروحش الزمالك.

وتابع :بعدين الزمالك فاوض العش، راح الأهلي جابه عشان مايروحش الزمالك.

واضاف :بعدين الزمالك فاوض ياسين مرعي، راح الأهلي جابه عشان مايروحش الزمالك.

واتم : فده اضطر الزمالك يتعاقد مع محمد إسماعيل، فيطلع في الآخر محمد إسماعيل أحسن منهم كلهم، وينضم للمنتخب، فيما الأهلي دفاعه السنة دي أسوأ خط دفاع في تاريخ الأهلي، ومحدش من التلاتة مقدم إضافة للأهلي.

فرب ضارة نافعة





وتوج النادي الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالى والـ16 فى تاريخ النادي، على حساب الزمالك بهدفين دون رد ،في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

وافتتح الأهلي التهديف في الدقيقة 43، بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى من أحمد سيد زيزو ذهبت إلى أشرف بنشرقي الذي اخترق الدفاع ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وجاء هدف الأهلي الثاني فى الدقيقة 72، بعد عرضية من طاهر محمد طاهر سددها مروان عطية على الفور لتسكن شباك محمد عواد.

وألغى الحكم هدفا لنادي الزمالك بعد قرار من الفار يفيد بوجود لمسة يد على سيف الدين الجزيري فى الدقيقة 80.