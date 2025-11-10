قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عطل فني خلال كلمة مدبولي بـ منتدي الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
مدبولي يدعو المستثمرين الخليجيين إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر
واين روني يهاجم محمد صلاح بعد خسارة ليفربول أمام مانشستر سيتي
حفاوة الاستقبال بالنائب محمد أبو العينين لحظة زيارته مقر هيئة النظافة والتجميل بالجيزة
من 3 لـ 4 مساء.. ساعة راحة للقضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب
بالأعلام والأغاني الوطنية.. إقبال كثيف من السيدات والشباب على لجان العمرانية
تزايد أعداد الناخبين على مدرسة شركة السكر بالحوامدية | صور
سوريا تحبط مؤامرتين لاغتيال الرئيس الشرع
رانيا المشاط: الشراكة المصرية الخليجية ركيزة لبناء اقتصاد عربي متكامل ومستدام
السيطرة على حريق بمصنع كيماويات في مدينة السادات.. صور
عبد الرؤوف: دخلنا أجواء القمة في وقت متأخر.. وإصابة بعض اللاعبين مشكلة
وزير النقل التركي: مشروعات استراتيجية تربط الشرق بالغرب وتعزيز التعاون مع مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

واين روني يهاجم محمد صلاح بعد خسارة ليفربول أمام مانشستر سيتي

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي

عاد أسطورة مانشستر يونايتد واين روني للهجوم على النجم المصري محمد صلاح من جديد، بعدما اعتاد توجيه الانتقادات له في الفترة الأخيرة، وذلك عقب خسارة ليفربول بثلاثية نظيفة أمام مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

 وتسببت الهزيمة في تراجع فريق المدرب آرني سلوت إلى المركز الثامن بجدول الترتيب قبل فترة التوقف الدولي، وسجل ثلاثية السيتي كل من إيرلينج هالاند ونيكو جونزاليس وجيريمي دوكو. 

وقال روني عبر إذاعة "بي بي سي" إن محمد صلاح لم يقدم الإضافة المنتظرة سواء على الصعيد الهجومي أو الدفاعي، موضحًا: "صلاح جزء مهم من الفريق لتسجيل الأهداف وصناعة الفرص، وقد كان من أبرز لاعبي الدوري في السنوات الأخيرة، لكن في المباريات الكبيرة يحتاج إلى مضاعفة الأداء.

 وأضاف: من الضروري أن يعود الجناح لمساندة زميله، كونور برادلي عاش مباراة صعبة وكان وحيدًا في مواقف كثيرة، جرافينبيرش حاول مساعدته قدر المستطاع، وهذا تسبب في ترك فراغات في مناطق أخرى، صلاح كان يجب أن يعود ويقدّم دعما دفاعيا أوضح.

 وتساءل نجم مانشستر يونايتد السابق عن مدى التزام صلاح داخل الملعب قائلاً: "عندما تسير الأمور بشكل جيد ويسجل اللاعب أهدافًا، يمكن للفريق أن يتغاضى عن بعض التفاصيل، لكن خلال الأسبوع الماضي بدأت أشكك في أخلاقيات عمله.

 واختتم روني تصريحاته بمطالبة صلاح ببذل جهد أكبر في المرحلة المقبلة، خاصة خلال المباريات الحاسمة التي تحتاج إلى تركيز وتضحية أكبر داخل المستطيل الأخضر

مانشستر يونايتد واين روني محمد صلاح ليفربول مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي آرني سلوت

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

اغفر ذنوبك كلها

13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

الدردير

الدردير: دفاع الأهلي الأسوأ في تاريخ

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين

الاهلي

نجم الإمارات السابق: شعبية الأهلي أكبر من الزمالك

الناخبين في أوسيم

الناخبون يتوافدون علي مدارس أوسيم للإدلاء بأصواتهم

النائب أحمد حافظ

برلماني يحث المواطنين على المشاركة الفاعلة في انتخابات النواب: كل صوت يدعم مستقبل مصر

أبو العينين

لقطة إنسانية للنائب محمد أبو العينين مع ذوي الهمم باللجان الانتخابية.. صور

بالصور

نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى أحدث إطلالة

نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى أحدث إطلالة
نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى اخر إطلالة لها
نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى اخر إطلالة لها

وصول أبو العينين إلى مقر هيئة النظافة بالدقي وسط حفاوة من الناخبين

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

جنرال موتورز تسرح 900 عامل من أكبر مصانعها.. تفاصيل

مصنع جنرال موتورز
مصنع جنرال موتورز
مصنع جنرال موتورز

استمرار توافد الناخبين أمام مدرسة الجيزة القومية الابتدائية بالجيزة

انتخابات ٢٠٢٥
انتخابات ٢٠٢٥
انتخابات ٢٠٢٥

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

