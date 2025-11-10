واين روني يهاجم محمد صلاح بعد خسارة ليفربول أمام مانشستر سيتي

عاد أسطورة مانشستر يونايتد واين روني للهجوم على النجم المصري محمد صلاح من جديد، بعدما اعتاد توجيه الانتقادات له في الفترة الأخيرة، وذلك عقب خسارة ليفربول بثلاثية نظيفة أمام مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتسببت الهزيمة في تراجع فريق المدرب آرني سلوت إلى المركز الثامن بجدول الترتيب قبل فترة التوقف الدولي، وسجل ثلاثية السيتي كل من إيرلينج هالاند ونيكو جونزاليس وجيريمي دوكو.

وقال روني عبر إذاعة "بي بي سي" إن محمد صلاح لم يقدم الإضافة المنتظرة سواء على الصعيد الهجومي أو الدفاعي، موضحًا: "صلاح جزء مهم من الفريق لتسجيل الأهداف وصناعة الفرص، وقد كان من أبرز لاعبي الدوري في السنوات الأخيرة، لكن في المباريات الكبيرة يحتاج إلى مضاعفة الأداء.

وأضاف: من الضروري أن يعود الجناح لمساندة زميله، كونور برادلي عاش مباراة صعبة وكان وحيدًا في مواقف كثيرة، جرافينبيرش حاول مساعدته قدر المستطاع، وهذا تسبب في ترك فراغات في مناطق أخرى، صلاح كان يجب أن يعود ويقدّم دعما دفاعيا أوضح.

وتساءل نجم مانشستر يونايتد السابق عن مدى التزام صلاح داخل الملعب قائلاً: "عندما تسير الأمور بشكل جيد ويسجل اللاعب أهدافًا، يمكن للفريق أن يتغاضى عن بعض التفاصيل، لكن خلال الأسبوع الماضي بدأت أشكك في أخلاقيات عمله.

واختتم روني تصريحاته بمطالبة صلاح ببذل جهد أكبر في المرحلة المقبلة، خاصة خلال المباريات الحاسمة التي تحتاج إلى تركيز وتضحية أكبر داخل المستطيل الأخضر