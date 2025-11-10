ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

كبدة الدجاج ليست مجرد وجبة لذيذة، بل هي قوة غذائية خارقة تقدم فوائد صحية استثنائية لجسمك، لذا نقدم لك فى هذا التقرير فوائد كبدة الدجاج وفقا لموقع هيلثى لاين.

فوائد كبدة الدجاج..

تكوين كريات الدم الحمراء ومحاربة الأنيميا

كبدة الدجاج غنية بالحديد بشكل لا يصدق - حوالي 9-10 ملغ لكل 100 غرام. الحديد ضروري لإنتاج الهيموجلوبين، المكون الأساسي لخلايا الدم الحمراء. الجسم لا ينتج الحديد، لذلك يجب الحصول عليه من الطعام. تناول كبدة الدجاج طريقة ممتازة لتجنب فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.​

تعزيز صحة البشرة والشعر والأظافر

كبدة الدجاج مصدر رئيسي لفيتامين A، وهو حيوي لصحة البشرة والرؤية والمناعة. كما تحتوي على فيتامين B12 وحمض الفوليك اللذان يدعمان تجديد الخلايا وصحة الشعر والأظافر. تناولها بانتظام قد يقلل من علامات الشيخوخة ويحسن مظهر البشرة.​

الحفاظ على سلامة الأسنان والعظام

الكبدة تحتوي على فيتامين K والكالسيوم والفوسفور، وكلها ضرورية لصحة العظام والأسنان القوية. تناولها يساعد في الوقاية من هشاشة العظام ويحافظ على صحة الفم.​

الحذر من مرضى السكري وارتفاع الكوليسترول

رغم فوائدها الكثيرة، يجب على مرضى السكري والقلب تناول الكبدة باعتدال لأنها تحتوي على كوليسترول ودهون مشبعة. استشر طبيبك قبل إضافتها لنظامك الغذائي.​