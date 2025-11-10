قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استبعاد تريزيجيه من قائمة منتخب مصر ..تفاصيل
الوطنية للانتخابات: استبدال رئيسة لجنة في بني سويف لمرض ابنها
الوطنية للانتخابات: لا يتم استخدام الحبر الفسفورى بانتخابات مجلس النواب
حقك السياسي.. رسالة مهمة من مدير الجهاز التنفيذي للوطنية للانتخابات للناخبين
مفتي الجمهورية: مصر في عهد الرئيس السيسي أولت بالتعليم اهتماما بالغا لتجعله سلاحا في مواجهة الجهل
عضو مجلس الأهلي: زيزو لاعب كبير.. وانظروا على ما فعله بعد السوبر
المشرفون علي الانتخابات: العملية تسير بانتظام .. واقبال كثيف من الناخبين
قنا .. مفتى الجمهورية يحذر من مخاطر الشائعات خلال ندوة بأكاديمية المعلمين
انتخابات النواب 2025 .. اقبال كثيف من الناخبين على لجان إمبابة وأوسيم
بالأعلام والأغاني الوطنية.. إقبال كثيف من الناخبين على لجنة "أم المؤمنين" بالعمرانية
بث مباشر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير عملية التصويت في اليوم الأول
انتخابات مجلس النواب 2025 .. استئناف عملية التصويت في الجيزة بعد الاستراحة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

السعودية: التبادل التجاري مع مصر ارتفع في 2024 لـ16 مليار دولار

البهى عمرو

هنأ وزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي، مصر على افتتاح المتحف المصري الكبير، منوها بأنه نموذج لاستثمار الهوية، وتحويل التاريخ إلى قيمة حقيقية، وهو يؤكد أن مصر تجمع القلوب قبل العقول. 

وأضاف وزير التجارة السعودي، خلال فعاليات منتدي الاستثمار والتجارة المصري الخليجي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن التبادل التجاري بين مصر والسعودية ارتفع في 2024 إلى أكثر من 16 مليار دولار محققا نموا بنسبة 28 %، مقارنة بالعام الذي يسبقه.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بلغ في الـ 5 سنوات الاخيرة، 72 مليار دولار، وتعمل اليوم في السعودية 10198 شركة مصرية، في مختلف القطاعات، تتصدرها شركات البناء.

ولفت إلى أن الأرقام السالف ذكرها تعكس عمق العلاقة بين البلدين، وقوة الروابط الاستثمارية بين البلدين، وأن هناك تعاون بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي باستثمارات 25 مليار دولار، فقط في عام 2024، محققا نموا بنسبة 17 % عن عام 2023.

وزير التجارة السعودي افتتاح المتحف المصري المتحف المصري مصر والسعودية

بالصور

عمال شركة السكر يحملون علم مصر أمام إحدى لجان الحوامدية

للرجال و النساء.. فوائد القرنفل

إطلاق إشارة المرور الرابعة باللون الأبيض.. مخصصة لهذه السيارات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

