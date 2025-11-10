السعودية: التبادل التجاري مع مصر ارتفع في 2024 لـ16 مليار دولار

هنأ وزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي، مصر على افتتاح المتحف المصري الكبير، منوها بأنه نموذج لاستثمار الهوية، وتحويل التاريخ إلى قيمة حقيقية، وهو يؤكد أن مصر تجمع القلوب قبل العقول.

وأضاف وزير التجارة السعودي، خلال فعاليات منتدي الاستثمار والتجارة المصري الخليجي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن التبادل التجاري بين مصر والسعودية ارتفع في 2024 إلى أكثر من 16 مليار دولار محققا نموا بنسبة 28 %، مقارنة بالعام الذي يسبقه.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بلغ في الـ 5 سنوات الاخيرة، 72 مليار دولار، وتعمل اليوم في السعودية 10198 شركة مصرية، في مختلف القطاعات، تتصدرها شركات البناء.

ولفت إلى أن الأرقام السالف ذكرها تعكس عمق العلاقة بين البلدين، وقوة الروابط الاستثمارية بين البلدين، وأن هناك تعاون بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي باستثمارات 25 مليار دولار، فقط في عام 2024، محققا نموا بنسبة 17 % عن عام 2023.