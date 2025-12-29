قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هروب جماعي من مصحة إدمان غير مرخصة.. متحدث الصحة يكشف التفاصيل
شريان جديد يربط أكتوبر بالقاهرة.. أحدث تصوير لأعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق
حكم الدعاء بالمغفرة عند نهاية كل عام وبالإعانة في العام الجديد
الجماهير الجزائرية تخطف الأنظار بتنظيف المدرجات بعد الفوز على بوركينا فاسو | صور
ترمب يعلن تقدما كبيرا نحو اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا
وزير الخارجية: مصر والسعودية جناح الأمة.. والعلاقات أبدية ومتجذرة
طقس اليوم.. انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وسقوط أمطار على تلك المناطق
سعر ومواصفات شيفروليه بليزر 2026 في السعودية
الشناوي أم شوبير.. من الأقرب لحراسة مرمى منتخب مصر أمام أنجولا؟
نصائح مفيدة لمنع تكثف بخار الماء على زجاج السيارات
وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات
مستمع من الطراز الأول.. وزير الخارجية: الرئيس السيسي يتعامل بمنتهى الرقي
توك شو

منير فخري عبد النور: الأحزاب السياسية في مصر شديدة الضعف

منير فخري عبد النور
منير فخري عبد النور
محمد شحتة

أكد السياسي البارز منير فخري عبد النور، وزير السياحة والصناعة الأسبق، أن جميع الأحزاب في الحياة السياسية في الوضع الراهن ضعيفة، بما فيها أحزاب الموالاة، قائلًا: "كل الأحزاب الموجودة في الحياة السياسية في مصر ضعيفة، بما فيها الموالاة، لأن الأخيرة التي تنشأ في أحضان السلطة تكون بطبيعتها ضعيفة".

وتابع خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: "لأنها تستند إلى الدولة والسلطة ولا تبذل مجهودًا، وهذا ثابت منذ أيام الملك فؤاد وحزب الاتحاد سنة 1925، إلى حزب الشعب، ثم هيئة التحرير، ثم الاتحاد القومي، والاتحاد الاشتراكي لحزب مصر، وأخيرًا الحزب الوطني. كافة الأحزاب التي نشأت في أحضان الدولة لم تصمد أمام العاصفة".

وشدد عبد النور، على أن استعادة الحياة الحزبية في مصر يأتي من خلال مزيد من الحريات، ومزيد من الإتاحة للفرص للتواصل مع الشارع.


وأشار إلى أن 2026 سيكون عامًا صعبًا سياسيًا وبالغ الصعوبة، قائلًا: "الخريطة في الإقليم تشمل ليبيا والسودان وغزة وصومالي لاند، والأخيرة في غاية الخطورة. 

وأوضح أن هناك خريطة جديدة تحيط بمصر، وعلينا تنمية روح الوحدة الوطنية في مواجهة المخاطر التي تهدد مصر، من خلال مزيد من الحريات والمشاركة، ويجب أن يشعر كل مصري بأنه مسؤول ويشارك".

ونفى عبد النور، وجود علاقة بين الحريات والفوضى، مؤكدًا أننا نحتاج إلى مزيد من الحريات ليشارك كل مواطن مصري في جهود التنمية ومواجهة التحديات، مشددًا: "الوحدة الوطنية في الوضع الراهن واجبة، لأننا مقبلون على ظروف صعبة إقليميًا".

