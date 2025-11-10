وصول أبو العينين إلى مقر هيئة النظافة بالدقي وسط حفاوة من الناخبين

شهدت الساحة أمام مقر الهيئة العامة للنظافة بالدقي صباح اليوم حركة نشطة مع وصول النائب محمد أبو العينين، حيث حرص على تفقد اللجان وتحفيز المواطنين على المشاركة في انتخابات مجلس النواب للعام 2025.

وانطلقت صباح اليوم المرحلة الأولى من الانتخابات، التي تمتد من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، حيث يتوافد الناخبون على اللجان للإدلاء بأصواتهم على مدار اليوم وغدًا الثلاثاء، في أجواء يسودها التنظيم والالتزام بالإجراءات الرسمية.

تجري المرحلة الأولى من الانتخابات في 14 محافظة، وهي: الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح. ويحق لما يقرب من 35 مليون ناخب التصويت داخل 5606 لجنة فرعية منتشرة بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل هذه المرحلة 142 مقعدًا بنظام القوائم، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا، حيث ترشحت قائمة واحدة تحت مسمى "القائمة الوطنية من أجل مصر" مقسمة إلى قائمتين: الأولى بعدد 40 مرشحًا والثانية بعدد 102 مرشح، إلى جانب 143 مقعدًا بنظام الفردي.

ويأتي حضور أبو العينين ضمن جهود تحفيز المواطنين على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، وسط مراقبة دقيقة من الجهات المختصة لضمان سير التصويت بصورة سلسة وشفافة.