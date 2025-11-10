فرحة وزغاريد في استقبال النائب محمد أبو العينين أمام مدرسة الشهيد العميد عامر عبد المقصود بالدقي

شهدت ساحة مدرسة الشهيد العميد عامر عبد المقصود بالدقي اليوم مشهدًا احتفاليًا مميزًا عند وصول النائب المرشح محمد أبو العينين، حيث خرج المواطنون لاستقباله بالزغاريد والابتسامات، معبرين عن دعمهم وحماسهم لمشاركته في جولة الانتخابات الحالية.

وجاء هذا الاستقبال وسط أجواء من الفرح والحماس، حيث تجمّع الأهالي في طوابير منظمة لاستقباله، فيما حرص فريق التنظيم على ترتيب دخول وخروج الناخبين لضمان انسيابية العملية الانتخابية دون أي ازدحام.

وأكد عدد من المواطنين أن هذا الحشد يعكس تقديرهم للمرشح ودوره في خدمة المجتمع المحلي، مشيرين إلى أن المشاركة اليوم تمثل فرصة للتأثير على مستقبل الدائرة ودعم المرشح الذي يرونه الأقرب لمطالبهم.

وقد شهدت المنطقة أيضًا حضورًا واسعًا من الشباب وكبار السن على حد سواء، في مشهد يجمع بين الاحتفال بالمرشح وممارسة حقهم الدستوري في التصويت، وسط تنظيم محكم من اللجنة الانتخابية والإجراءات الأمنية المتبعة.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة أنشطة انتخابية تشهدها الدقي، حيث يواصل المواطنون التعبير عن آرائهم بحرية، مع الحرص على التزام جميع المشاركين بالقوانين الانتخابية والتعليمات الصحية والأمنية.