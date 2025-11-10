النائب محمد أبو العينين خلال جولته لمتابعة العملية الانتخابية بمدرسة الشهيد عامر عبد المقصود بالجيزة

عرضت فضائية “صدي البلد”، مقطع فيديو، للنائب محمد أبو العينين خلال جولته لمتابعة العملية الانتخابية بمدرسة الشهيد عامر عبد المقصود بالجيزة.

وأكد الإعلامي أحمد موسي، أن النائب محمد أبو العينين هو أحد المرشحين على قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، وهو وكيل المجلس الحالي للنواب.

وأضاف خلال تغطية خاصة بقناة صدى البلد، للمرحلة الأولي من إنتخابات مجلس النواب 2025: “النائب محمد أبو العينين توجه إلى اللجنة الإنتخابية، ومعه المرشح كمال الدالي وهو أمين حزب الجبهة الوطنية فى محافظة الجيزة”.

وتابع: “النائب محمد أبو العينين لديه حضور جماهيري كبير فى دائرته فى الجيزة، وشكر الناس الموجودين الذين انتخبوه، وسيقوم بعمل جولة طويلة على المدارس”.

وأردف: “النائب محمد أبو العينين طبعا هذه دائرته منذ التسعينيات، وهو أقدم برلماني على مستوى البرلمان المصري”.



