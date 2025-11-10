أحمد موسي: محدش كان هيمنع أقوى معارض فى البلد ينزل الانتخابات

أكد الإعلامي أحمد موسي، أن هناك وجوها جديدة لأول مرة فى انتخابات مجلس النواب 2025، معقبا: “هناك تشكيل مختلف لمجلس النواب، وهتشوفوا".

وأضاف خلال تغطية خاصة عبر فضائية “صدي البلد”: “ستدخل أسماء لجان جديدة، ولابد من التفرقة بين المعارض والخونة”.

وتابع: “لا يوجد مشكلة أن يكون هناك معارضة فى البرلمان، بل على العكس المعارضة فيه إثراء كبير للحياة السياسية فى مصر وترسيخ لفكرة الديموقراطية، ومش كله صوت واحد من أول أمريكا وأنت جاي، على الرغم أن ترامب الأن يقوم بما يريده، ولكنه بيعمل اللي عايزه والناخب ينتخب حد ضده، مثل حاكم نيويورك، وشن عليه ترامب حملة وهجوم، و الثاني يكتسح الإنتخابات".

وأشار: “مش هنرجع تاني لأيام الإخوان، فيها أيه أما يكون هناك معارضة، ما يعبر عن الناس اللي أنتخبوا، محدش كان هيمنع أقوي معارض فى البلد ينزل الإنتخابات، طالما تنطبق عليه الشروط، حيث أن بلدنا كبيرة جدا تتسع لكل الأصوات، وبرنامج على مسئوليتي تقريبا جاب كل الأصوات الإيجابية”.