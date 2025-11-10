أحمد موسى: نظام القوائم أنهى معارك الانتخابات القديمة وضمن تمثيلًا أوسع بالبرلمان

أكد الإعلامي أحمد موسى أن النظام الانتخابي في مصر شهد تحولًا كبيرًا مقارنة بالسنوات الماضية، موضحًا أن الانتخابات كانت تجرى سابقًا بنظام الفردي فقط، مع اشتراط تمثيل 50% من العمال والفلاحين، وهو ما كان يسبب منافسات حادة تصل في بعض الأحيان إلى اشتباكات ومعارك انتخابية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تغطية خاصة تقدمها قناة صدى البلد لانتخابات مجلس النواب، أن تطبيق نظام القوائم حاليًا جاء بهدف تقليل حدة الصراعات وتحقيق تمثيل أوسع للقوى السياسية داخل البرلمان.

وشدد على أن العملية الانتخابية تتم اليوم في إطار من التنظيم واحترام حرية رأي الناخب.