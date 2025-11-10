أحمد موسي: إقبال كثيف من الشباب على انتخابات النواب بالمرحلة الأولى

أكد الإعلامي أحمد موسي، أن هناك إقبال كثيف من الشباب على المشاركة فى إنتخابات المرحلة الأولي من مجلس النواب.

وأضاف موسى، خلال تغطية خاصة على قناة صدي البلد، أن المرحلة الأولي من إنتخابات مجلس النواب تحرى فى 14 محافظة، مؤكدا: “لا يوجد أى شخص سيعلن النتائج سواء من اللجان الفرعية أو اللجان العامة، بل ستختص الهيئة الوطنية للإنتخابات بذلك ، والإعلان سيكون بعد جولة الإعادة لبعض الدوائر، خاصة للمنافسة فى الصعيد والجيزة وبولاق والعمرانية والإسكندرية”.

وتابع أن أعداد المرشحين لمجلس النواب تقدر ب1300 تقريبا، معقبا: “بمجرد دخول الناخب اللجنة المقيد إسمه فيها يأخذ ورقتين، ورقة للفردي وورقة للقائمة، واحنا معندناش قوائم إلا واحدة".