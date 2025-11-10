قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسي: محدش كان هيمنع أقوى معارض فى البلد ينزل الانتخابات
خيبة أمل.. أول تعليق من سلوت بعد السقوط أمام مانشستر سيتي
أجواء احتفالية أمام مدرسة الفاروق عمر مع وصول المرشح محمد أبو العينين لمتابعة الانتخابات
مدبولي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025
مدبولي: باكتمال غرفتي البرلمان يبدأ التعاون الفاعل بين الحكومة والنواب
موعد مباراة مصر وإنجلترا في كأس العالم للناشئين والقناة المجانية الناقلة
إصابة مستشار في تصادم سيارته بميكروباص أثناء توجهه للجنته الانتخابية بأسوان
توافد الناخبين على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بأسوان.. شاهد
جوارديولا يعترف: محمد صلاح كان «كابوسا».. وأوقفته بـ4 لاعبين
مدرسة العقيد عامر عبدالمقصود الابتدائية المشاركة بالدقي.. الشباب يتصدر مشهد الانتخابات البرلمانية
شاهد.. إقبال الناخبين على الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات النواب بمطروح
بعد تألقه في القمة.. أمير هشام يطرح سؤالا مثيرا للجماهير بشأن زيزو
توك شو

أحمد موسي: إقبال كثيف من الشباب على انتخابات النواب بالمرحلة الأولى

الإعلامي أحمد موسي
الإعلامي أحمد موسي
هاجر ابراهيم

أكد الإعلامي أحمد موسي، أن هناك إقبال كثيف من الشباب على المشاركة فى إنتخابات المرحلة الأولي من مجلس النواب.

وأضاف موسى، خلال تغطية خاصة على قناة صدي البلد، أن المرحلة الأولي من إنتخابات مجلس النواب تحرى فى 14 محافظة، مؤكدا: “لا يوجد أى شخص سيعلن النتائج سواء من اللجان الفرعية أو اللجان العامة، بل ستختص الهيئة الوطنية للإنتخابات بذلك ، والإعلان سيكون بعد جولة الإعادة لبعض الدوائر، خاصة للمنافسة فى الصعيد والجيزة وبولاق والعمرانية والإسكندرية”.

وتابع أن أعداد المرشحين لمجلس النواب تقدر ب1300 تقريبا، معقبا: “بمجرد دخول الناخب اللجنة المقيد إسمه فيها يأخذ ورقتين، ورقة للفردي وورقة للقائمة، واحنا معندناش قوائم إلا واحدة".

بالصور

أجواء احتفالية أمام مدرسة الفاروق عمر مع وصول المرشح محمد أبو العينين لمتابعة الانتخابات

مشهد إنساني بمدرسة أبو الهول بالجيزة.. شاب يساعد مسنا على الإدلاء بصوته في الانتخابات

انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد الناخبين على مدرسة محمود عمر بالرماية

شباب وسيدات .. إقبال المواطنين على مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود بالجيزة

