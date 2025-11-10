قد يكون فيها إعادة.. أحمد موسى: بعض المحافظات ستشهد منافسة قوية في انتخابات النواب

أكد الإعلامي أحمد موسي: “يجب على الناخب اختيار مرشح واحد فقط أثناء التصويت، وببساطة ستأخذ ورقتين، واحدة عبارة عن قائمة، والأخري فردي”.

وأضاف خلال تغطية خاصة بصدي البلد، للمرحلة الأولي من إنتخابات مجلس النواب فى 14 محافظة: “لا يوجد أى شخص سيعلن النتائج سواء من اللجان الفرعية أو اللجان العامة، بل أن الهيئة الوطنية للإنتخابات، والإعلان سيكون بعد جولة الإعادة لبعض الدوائر، خاصة للمنافسة فى الصعيد والجيزة وبولاق والعمرانية والإسكندرية”.

وتابع أن أعداد المرشحين لمجلس النواب تقدر ب1300 تقريبا، معقبا: “بمجرد دخول الناخب اللجنة المقيد إسمه فيها بأخذ ورقتين، ورقة للفردي وورقة للقائمة، واحنا معندناش قوائم إلا واحدة".