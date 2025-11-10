أحمد موسى يشرح طريقة التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025

أكد الإعلامي أحمد موسي، أن أعداد المرشحين لمجلس النواب تقدر ب1300 تقريبا، معقبا: “بمجرد دخول الناخب اللجنة المقيد إسمه فيها بأخذ ورقتين، ورقة للفردي وورقة للقائمة، واحنا معندناش قوائم إلا واحدة".

وأضاف خلال تغطية خاصة لقناة صدي البلد: “حضرتك داخل للقائمة الوطنية من أجل مصر وتم الإتفاق أن يكون هناك قائمة واحدة، تضم 12 حزب سياسي مشاركين فى هذه الإنتخابات”.

وتابع: “هذه الأحزاب مستقبل وطن وحماة وطن والجبهة الوطني والشعب الجمهوري والإصلاح والتنمية، والمصر الديمرقراطي والعدل والوفد والتجمع والمؤتمر والحرية المصرية وإرادة جيل”.