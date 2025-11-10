أحمد موسى يقدم تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب 2025

في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ قيام الإعلامي أحمد موسى بتقديم تغطية خاصة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 في 14 محافظة.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن عدد المرشحين بالنظام الفردي في انتخابات مجلس النواب 2025 يبلغ نحو 1350 مرشحًا.



وأضاف خلال تغطية خاصة تقدمها قناة صدى البلد لانتخابات مجلس النواب، أن القائمة الوطنية تم تقسيمها إلى أربعة قطاعات موزعة على مرحلتين:المرحلة الأولى تشمل قطاعات شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا، والمرحلة الثانية تضم القاهرة وباقي المحافظات.

وتابع أن الانتخابات البرلمانية السابقة لم تكن تتضمن نظام القائمة الوطنية، موضحا أنه يتابع الانتخابات في مصر منذ عام 1987 وحتى الآن، وشهد خلالها العديد من التحالفات السياسية بين أحزاب مختلفة، من بينها العمل والإخوان.

وأشار إلى أن بعض الدورات الانتخابية القديمة، مثل انتخابات عام 1995، كانت شرسة وتشهد منافسة قوية، لافتا إلى أن النظام الانتخابي حينها كان يقسم المرشحين إلى عمال وفلاحين وفئات، مع اشتراط أن تمثل فئة العمال والفلاحين 50% من المقاعد.



