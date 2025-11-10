أجواء احتفالية أمام مدرسة الفاروق عمر مع وصول المرشح محمد أبو العينين لمتابعة الانتخابات

شهد محيط مدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم لحظة حماسية مع وصول المرشح محمد أبو العينين الذي حضر لمتابعة سير العملية الانتخابية وسط ترحيب كبير من المواطنين المتواجدين أمام اللجان تزامن حضور أبو العينين مع ذروة الإقبال الجماهيري .

حيث توافد الناخبون بأعداد كثيفة على مقر اللجنة للإدلاء بأصواتهم وسط أجواء احتفالية تسودها الأغاني الوطنية والهتافات الداعية للمشاركة ورصدت الكاميرات تفاعلا حارا من الأهالي الذين حرصوا على تحيته والتقاط الصور التذكارية معه مؤكدين دعمهم له وثقتهم في قدرته على تمثيلهم داخل البرلمان ومواصلة العمل من أجل خدمة أبناء الجيزة.

وأكد منظمو العملية الانتخابية أن اللجان تعمل بكفاءة عالية لتسهيل دخول الناخبين وتنظيم الطوابير وسط تواجد أمني مكثف وإجراءات مشددة لضمان سير الانتخابات في أجواء من الانضباط والالتزام وتتواصل العملية الانتخابية أمام مدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم حتى التاسعة مساء وسط حضور جماهيري غير مسبوق يعكس وعي المواطنين بأهمية المشاركة في رسم مستقبل البلاد.