قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع شخص وإصابة اثنين في حريق ضخم بمصنع بالمنطقة الصناعية بالسادات
أحمد الوكيل: مصر أرض الفرص الواعدة في الصناعة والتجارة والسياحة
ألمانيا تبدأ تطوير صواريخ مصغرة لاعتراض الطائرات المسيرة
الرئيس السيسي يؤكد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في قطاع غزة
رئيس الوزراء يشهد فعاليات منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
بعد خسارة السوبر.. رئيس الزمالك يعقد اجتماعا عاجلا مع جون إدوارد
أمواج عاتية تضرب جزيرة بأسبانيا والسلطات تحذر من البحر
أسعار الأسماك في مصر اليوم الاثنين 10-11-2025
بعد هزيمة ليفربول.. واين روني يهاجم محمد صلاح: "لا يساعد زملاءه"
النائب محمد أبو العينين خلال جولته لمتابعة العملية الانتخابية بمدرسة الشهيد عامر عبد المقصود بالجيزة
جيش الاحتلال يسلم جثامين 15 شهيدا فلسطينيا ضمن صفقة تبادل الأسرى
17 صغيرا.. القبض على عصابة تستغل الأطفال في التسول بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

محمد أبو العينين وسط الناس| لقطات إنسانية واستقبال حافل بالزغاريد فى الانتخابات

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
شيماء مجدي

شهد مقر الحملة الانتخابية للنائب محمد أبو العينين، وكيل أول مجلس النواب وعضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في شارع البحر الأعظم بالجيزة، اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025، تزايدًا ملحوظًا في أعداد الوفود وإقبال المواطنين، الذين توافدوا لمعرفة مواقع لجانهم استعدادًا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.

النائب محمد أبو العينين يتابع سير العملية الانتخابية

وشهد المقر حركة نشطة من المواطنين من مختلف الفئات العمرية، حيث حرص الكثيرون على التوجه مبكرًا للاستفسار عن أماكن الاقتراع والتأكد من أرقام لجانهم، وسط تنظيم جيد من قبل فريق الحملة لتسهيل الإجراءات وتوفير المعلومات بشكل سريع ودقيق.

وحرص النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر عن دائرة الجيزة على متابعة سير العملية الانتخابية بعدد من اللجان، حيث التقى المواطنين وتبادل معهم الحديث حول أهمية المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني.

حفاوة استقبال للنائب محمد أبو العينين

كما شهدت منطقة الجيزة حفاوة واستقبال بالزغاريد من الناخبين بالجيزة للنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال جولاته باللجان.

لقطات إنسانيه

وفي لقطة إنسانية استجاب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، لمطالب عدد من المواطنين خلال تفقده اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة، ووقف من أجل المصافحة على طفلة.

أبو العينين يدلى بصوته

وأدلى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بصوته في انتخابات مجلس النواب اليوم بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الجيزة القومية لغات بمحافظة الجيزة.


 

كما شهدت لجنة مدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم اليوم مشهدًا انتخابيًا مميزًا، حيث حرص المواطنون على تحية النائب محمد أبو العينين أثناء خروجه من المدرسة بعد الإدلاء بصوته. 

وتجمع عدد كبير من أبناء المنطقة لاستقباله وتوديعَه بحرارة، وسط أجواء انتخابية مليئة بالحماس والطاقة الإيجابية. وأعرب النائب أبو العينين عن شكره للجماهير على دعمهم وتشجيعهم، مؤكدًا حرصه الدائم على التواصل مع المواطنين والاستماع لمطالبهم. 

وتأتي هذه الجولة في إطار انتخابات مجلس النواب التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين في مختلف اللجان بالبحر الأعظم. ويشهد السباق الانتخابي هذا العام منافسة قوية بين عدد من المرشحين في الدائرة، وسط متابعة دقيقة من الجميع لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

النائب أبو العينين يستجيب للمواطنين

كما استجاب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، لطلب سيدة مسنة قامت بالنداء عليه بعد أن أدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية، وعلى الفور استمع لما تشتكي منه السيدة، ووجه بتوفير طلبها .

ومن جانبه ، أكد النائب محمد أبوالعينين على ضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، لما يمثله من واجب وطني وحق أصيل لكل ناخب ، مشيراً إلي أن المشاركة في  الانتخابات البرلمانية تساهم بشكل فاعل في رسم ملامح المرحلة المقبلة من عمر الوطن.

وأوضح وكيل مجلس النواب ثقته الكاملة في وعي الشعب المصري وحرصه على المشاركة الإيجابية في الانتخابات ، مشيداً بالمظهر المشرف لتصويت المصريين بالخارج والذي يعكس حب وانتماء المصريين لوطنهم.

كما أشاد النائب محمد أبوالعينين بدور الهيئة الوطنية للانتخابات والقائمين عليها في تنظيم وإدارة المشهد الانتخابي وحرصهم على تيسيير إجراءات تصويت المصريين في الخارج والداخل.

محمد أبو العينين مجلس النواب النائب محمد ابو العينين وكيل أول مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

شوبير

من غير هاردلك.. شوبير يوجه رسالة لعمرو أديب

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

اغفر ذنوبك كلها

13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها

الدردير

الدردير: دفاع الأهلي الأسوأ في تاريخ

الاهلي

احتفالات الأهلي بلقب السوبر تتصدر مواقع التواصل.. صور

ترشيحاتنا

جانب من الندوة

جبران: التدريب والتأهيل محوران رئيسيان لفتح أسواق عمل جديدة بالخارج

انتخابات ٢٠٢٥

استمرار توافد الناخبين أمام مدرسة الجيزة القومية الابتدائية بالجيزة

دكتور عمرو طلعت

وزير الاتصالات يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

بالصور

جنرال موتورز تسرح 900 عامل من أكبر مصانعها.. تفاصيل

مصنع جنرال موتورز
مصنع جنرال موتورز
مصنع جنرال موتورز

استمرار توافد الناخبين أمام مدرسة الجيزة القومية الابتدائية بالجيزة

انتخابات ٢٠٢٥
انتخابات ٢٠٢٥
انتخابات ٢٠٢٥

حملات مكبرة لمتابعة التزام سائقي السرفيس بتعريفة الركوب الرسمية وخطوط السير بالزقازيق

سرفيس
سرفيس
سرفيس

بعد شائعات حول الانفصال.. 10 صور رومانسية تجمع هنادى مهنا وزوجها

بعد شائعات حول إنفصالهم..10 صور رومانسية تجمع بين هنادى مهنا وزوجها
بعد شائعات حول إنفصالهم..10 صور رومانسية تجمع بين هنادى مهنا وزوجها
بعد شائعات حول إنفصالهم..10 صور رومانسية تجمع بين هنادى مهنا وزوجها

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد