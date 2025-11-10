محمد أبو العينين وسط الناس| لقطات إنسانية واستقبال حافل بالزغاريد فى الانتخابات

شهد مقر الحملة الانتخابية للنائب محمد أبو العينين، وكيل أول مجلس النواب وعضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في شارع البحر الأعظم بالجيزة، اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025، تزايدًا ملحوظًا في أعداد الوفود وإقبال المواطنين، الذين توافدوا لمعرفة مواقع لجانهم استعدادًا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.

النائب محمد أبو العينين يتابع سير العملية الانتخابية

وشهد المقر حركة نشطة من المواطنين من مختلف الفئات العمرية، حيث حرص الكثيرون على التوجه مبكرًا للاستفسار عن أماكن الاقتراع والتأكد من أرقام لجانهم، وسط تنظيم جيد من قبل فريق الحملة لتسهيل الإجراءات وتوفير المعلومات بشكل سريع ودقيق.

وحرص النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر عن دائرة الجيزة على متابعة سير العملية الانتخابية بعدد من اللجان، حيث التقى المواطنين وتبادل معهم الحديث حول أهمية المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني.

حفاوة استقبال للنائب محمد أبو العينين

كما شهدت منطقة الجيزة حفاوة واستقبال بالزغاريد من الناخبين بالجيزة للنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال جولاته باللجان.

لقطات إنسانيه

وفي لقطة إنسانية استجاب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، لمطالب عدد من المواطنين خلال تفقده اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة، ووقف من أجل المصافحة على طفلة.

أبو العينين يدلى بصوته

وأدلى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بصوته في انتخابات مجلس النواب اليوم بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الجيزة القومية لغات بمحافظة الجيزة.





كما شهدت لجنة مدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم اليوم مشهدًا انتخابيًا مميزًا، حيث حرص المواطنون على تحية النائب محمد أبو العينين أثناء خروجه من المدرسة بعد الإدلاء بصوته.

وتجمع عدد كبير من أبناء المنطقة لاستقباله وتوديعَه بحرارة، وسط أجواء انتخابية مليئة بالحماس والطاقة الإيجابية. وأعرب النائب أبو العينين عن شكره للجماهير على دعمهم وتشجيعهم، مؤكدًا حرصه الدائم على التواصل مع المواطنين والاستماع لمطالبهم.

وتأتي هذه الجولة في إطار انتخابات مجلس النواب التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين في مختلف اللجان بالبحر الأعظم. ويشهد السباق الانتخابي هذا العام منافسة قوية بين عدد من المرشحين في الدائرة، وسط متابعة دقيقة من الجميع لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

النائب أبو العينين يستجيب للمواطنين

كما استجاب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، لطلب سيدة مسنة قامت بالنداء عليه بعد أن أدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية، وعلى الفور استمع لما تشتكي منه السيدة، ووجه بتوفير طلبها .

ومن جانبه ، أكد النائب محمد أبوالعينين على ضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، لما يمثله من واجب وطني وحق أصيل لكل ناخب ، مشيراً إلي أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية تساهم بشكل فاعل في رسم ملامح المرحلة المقبلة من عمر الوطن.

وأوضح وكيل مجلس النواب ثقته الكاملة في وعي الشعب المصري وحرصه على المشاركة الإيجابية في الانتخابات ، مشيداً بالمظهر المشرف لتصويت المصريين بالخارج والذي يعكس حب وانتماء المصريين لوطنهم.

كما أشاد النائب محمد أبوالعينين بدور الهيئة الوطنية للانتخابات والقائمين عليها في تنظيم وإدارة المشهد الانتخابي وحرصهم على تيسيير إجراءات تصويت المصريين في الخارج والداخل.