نجم الإمارات السابق: شعبية الأهلي أكبر من الزمالك

تحدث معتز عبدالله حارس مرمى العين ومنتخب الإمارات السابق، عن فوز الأهلي على الزمالك في نهائي مسابقة كأس السوبر المصري.

وقال معتز عبدالله في مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور: "الأهلي والزمالك قدما مباراة ممتازة، تعكس الصورة الحقيقة لقيمة الكرة المصرية".

وأضاف نجم الإمارات السابق:"الروح الرياضية بين القطبين أمر رائع والمنافسة بينهما كانت داخل الملعب".

وأكمل:"توروب أعاد شكل الأهلي المعهود أمام الزمالك ويستحق لقب السوبر، الأهلي قدم مباراة تكتيكية ممتازة، وتوروب أعتمد على الضغط العالي منذ بداية اللقاء".

واختتم حديثه قائلًا:"شعبية الأهلي أكثر من الزمالك في دولة الإمارات".