أحمد عبد الباسط يكشف سبب إلغاء هدف الزمالك في لقاء السوبر المصري

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط، سبب إلغاء هدف الزمالك في لقاء السوبر المصري، وهي المباراة التي جمعت الفريقين الليلة على ملعب استاد محمد بن زايد، بالإمارات.

وكتب أحمد عبد الباسط، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحكم التركي يقرر إلغاء هدف الزمالك بسبب لمسة يد على سيف الجزيري وقت تسجيل الهدف".

نهائي السوبر المصري

وافتتح الأهلي التهديف في الدقيقة 43، بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى من أحمد سيد زيزو ذهبت إلى أشرف بن شرقي الذي اخترق الدفاع ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وجاء هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 72، بعد عرضية من طاهر محمد طاهر، ليسددها مروان عطية على الفور فتسكن شباك محمد عواد.