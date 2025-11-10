طوابير الناخبين تصطف أمام لجنة مدرسة الوراق الثانوية بنات وسط تأمين مشدد

شهدت اللجنة الانتخابية بمدرسة الوراق الثانوية بنات طوابير طويلة من الناخبين، في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2025، وسط تواجد أمني مكثف تحسبا لأي مناوشات بين أنصار المرشحين.

ومنذ انطلاق عملية التصويت داخل لجان منطقة الوراق، لوحظ إقبال كثيف من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وسط مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية من الرجال والسيدات، ما يعكس حرص المواطنين على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية.



وانطلقت صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتى بدأت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وتتم عملية التصويت على مدار اليوم وغدا الثلاثاء.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ، 35 مليون ناخب التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا.

وقد ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشحين) إلى جانب 143 مقعدا بالنظام الفردي.