لجان طبية لمتابعة صحة الناخبين بالوراق خلال الانتخابات البرلمانية 2025

شهدت اللجان الانتخابية في دائرة الوراق، تواجد فرق طبية تابعة لوزارة الصحة والسكان، لتقديم خدمات الكشف المبكر على أمراض السكر والضغط للناخبين أثناء مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية 2025.

واستقبلت اللجان الطبية المواطنين فور دخولهم للإدلاء بأصواتهم، ضمن إجراءات اليوم الأول للمرحلة الأولى من التصويت.

ويستمر توافد الناخبين على اللجان منذ بداية اليوم، وسط تنظيم كامل لضمان سير العملية الانتخابية بشكل سلس، مع توفير الرعاية الطبية الوقائية للحد من أي مضاعفات صحية محتملة أثناء الماراثون الانتخابي.

وانطلقت صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتى بدأت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وتتم عملية التصويت على مدار اليوم وغدا الثلاثاء.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ، 35 مليون ناخبا التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشحين) إلى جانب 143 مقعدا بالنظام الفردي.