روح واحدة وطن واحد.. مظاهر للوحدة الوطنية بين أهالي أبو النمرس بالانتخابات

فى مشهد يخطف الأنظار خلال اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025 ، ظهر أهالى أبو النمرس في الجيزة فى اتحاد بين المسلمين والأقباط فى أبهلى صور الوحدة الوطنية وسط العرس الانتخابى وفى أجواء احتفالية .

وكانت المدارس بمحافظة الجيزة قد استعدت لإجراء الانتخابات وفتح أبوابها امام الناخبين .





كما شهد مركز شباب الأصبجي في المنيب، اليوم، حضورًا كثيفًا من السيدات المشاركات في الاستحقاق الانتخابي، حيث امتلأت ساحات المركز بالزغاريد والبهجة، وسط أجواء من التوعية والتثقيف حول أهمية المشاركة السياسية.

وجاءت هذه المشاركة ضمن جهود مجتمعية لتشجيع المواطنين، وبالأخص السيدات، على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، مع تقديم برامج تثقيفية حول حقوق الناخبين وإجراءات التصويت، لضمان تجربة انتخابية منظمة وآمنة.

وانطلقت صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتى بدأت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وتتم عملية التصويت على مدار اليوم وغدا الثلاثاء.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ، 35 مليون ناخبا التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشحين) إلى جانب 143 مقعدا بالنظام الفردي



