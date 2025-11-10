عضو بالشيوخ: نعرض أمام العالم طريقة جديدة في التفكير ستغير المستقبل

أعرب النائب عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ، عن سعادته بالمشاركة في إحدى الفعاليات الخاصة بانتخابات مجلس النواب، والتي وصفها بأنها تمثل انطلاقة نحو مستقبل جديد، قائلاً: "سعيد بوجودي هنا اليوم، لأننا نعرض أمام العالم طريقة جديدة في التفكير، طريقة ستغيّر العالم وتفتح آفاقًا واسعة نحو مستقبل أفضل".

وأضاف "رشاد"، أنه فخور بروح المشاركة والإيجابية التي تشهدها الفعالية، متمنيًا التوفيق لجميع المشاركين، مؤكدًا أن مصر قادرة على تقديم نموذج رائد في الفكر والتطوير.

ودعا عضو مجلس الشيوخ ، جموع المصريين إلى النزول والمشاركة الفاعلة في العرس الديمقراطي، مشددا على أهمية دور الشباب في رفع اسم مصر عاليًا أمام العالم من خلال مشاركتهم الإيجابية في الانتخابات.

وانطلقت صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتى بدأت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وتتم عملية التصويت على مدار اليوم وغدا الثلاثاء.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ 35 مليون ناخبا التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا.

و ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشحين) إلى جانب 143 مقعدا بالنظام الفردي.