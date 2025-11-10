قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الأولى
السعودية: التبادل التجاري مع مصر ارتفع في 2024 لـ16 مليار دولار
وزير الخارجية: الاستثمار في مصر فرصة ذهبية لرجال الأعمال الخليجيين في القطاعات الاستراتيجية
رئيس الوزراء: مصر تشهد طفرة تنموية شاملة منذ قرابة 10 أعوام
"مش عارفة إن النهاردة إجازة".. طفلة تذهب للمدرسة ببولاق وتفاجأ بالانتخابات.. فيديو وصور
3 قرارات عاجلة في الزمالك بعد خسارة السوبر أمام الأهلي
عطل فني خلال كلمة مدبولي بـ منتدي الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
مدبولي يدعو المستثمرين الخليجيين إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر
واين روني يهاجم محمد صلاح بعد خسارة ليفربول أمام مانشستر سيتي
حفاوة الاستقبال بالنائب محمد أبو العينين لحظة زيارته مقر هيئة النظافة والتجميل بالجيزة
من 3 لـ 4 مساء.. ساعة راحة للقضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب
بالأعلام والأغاني الوطنية.. إقبال كثيف من السيدات والشباب على لجان العمرانية
محافظات

وكيل صحة المنوفية يتدخل لحل مشكلة ندب المراقبين الصحيين

وكيل صحة المنوفية
وكيل صحة المنوفية
مروة فاضل

 استقبل اليوم  الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عدداً من المراقبين الصحيين من الإدارة الصحية بتلا، وذلك بحضور الدكتورة إيريني عطية مدير إدارة تلا الصحية، والدكتورة عبير نشأت نائب مدير عام الطب الوقائي بالمديرية.

وخلال اللقاء استمع وكيل الوزارة لكافة مطالب المراقبين، والتي جاءت في ضوء قرار ندبهم للعمل بوحدات الرعاية الصحية الأولية بإدارة قويسنا الصحية، حيث أوضح المراقبون الظروف الاجتماعية الخاصة بهم وأماكن إقامتهم وتوزيعهم السابق داخل المنشآت الصحية.

وأكد الدكتور وكيل الوزارة تقديره الكامل لدور المراقب الصحي في دعم منظومة الصحة العامة والوقاية، مشيراً إلى أن ضبط توزيع القوى البشرية يعد محوراً أساسياً لضمان جودة العمل وتحسين مستوى الخدمات الطبية والرقابية المقدمة للمواطنين.

ووجّه سيادته قطاع الطب الوقائي بإجراء إعادة توزيع شاملة للمراقبين الصحيين بمختلف الإدارات الصحية بالمحافظة، على أن تكون وفق الاحتياج الفعلي لكل إدارة، مع التأكيد على مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني للعاملين، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العمل وظروف المراقبين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سياسة الباب المفتوح التي يتبناها وكيل وزارة الصحة بالمنوفية للتواصل المباشر مع العاملين، والاستماع لمشكلاتهم، والعمل على حلها بشكل فاعل وبما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحسين بيئة العمل داخل القطاع الصحي بالمحافظة.

محافظة المنوفية صحة المنوفية اخبار محافظة المنوفية مديرية الصحة المنوفية

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

اغفر ذنوبك كلها

13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

الدردير

الدردير: دفاع الأهلي الأسوأ في تاريخ

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين

الاهلي

نجم الإمارات السابق: شعبية الأهلي أكبر من الزمالك

وزير الخارجية يلتقي وزير الصحة الهندي

مسار الشراكة الاقتصادية.. وزير الخارجية يلتقي وزير الصحة الهندي

صواريخ

الدفاع الروسية: صواريخ "كينجال" تدك مطارا عسكريا ومركز استخبارات بأوكرانيا

استمرار توافد الناخبين على اللجان الانتخابية في بولاق الدكرور بانتخابات مجلس النواب 2025

مجلس النواب 2025.. استمرار توافد الناخبين على اللجان الانتخابية في بولاق الدكرور

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى أحدث إطلالة

وصول أبو العينين إلى مقر هيئة النظافة بالدقي وسط حفاوة من الناخبين

جنرال موتورز تسرح 900 عامل من أكبر مصانعها.. تفاصيل

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

