وكيل صحة المنوفية يتدخل لحل مشكلة ندب المراقبين الصحيين

استقبل اليوم الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عدداً من المراقبين الصحيين من الإدارة الصحية بتلا، وذلك بحضور الدكتورة إيريني عطية مدير إدارة تلا الصحية، والدكتورة عبير نشأت نائب مدير عام الطب الوقائي بالمديرية.

وخلال اللقاء استمع وكيل الوزارة لكافة مطالب المراقبين، والتي جاءت في ضوء قرار ندبهم للعمل بوحدات الرعاية الصحية الأولية بإدارة قويسنا الصحية، حيث أوضح المراقبون الظروف الاجتماعية الخاصة بهم وأماكن إقامتهم وتوزيعهم السابق داخل المنشآت الصحية.

وأكد الدكتور وكيل الوزارة تقديره الكامل لدور المراقب الصحي في دعم منظومة الصحة العامة والوقاية، مشيراً إلى أن ضبط توزيع القوى البشرية يعد محوراً أساسياً لضمان جودة العمل وتحسين مستوى الخدمات الطبية والرقابية المقدمة للمواطنين.

ووجّه سيادته قطاع الطب الوقائي بإجراء إعادة توزيع شاملة للمراقبين الصحيين بمختلف الإدارات الصحية بالمحافظة، على أن تكون وفق الاحتياج الفعلي لكل إدارة، مع التأكيد على مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني للعاملين، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العمل وظروف المراقبين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سياسة الباب المفتوح التي يتبناها وكيل وزارة الصحة بالمنوفية للتواصل المباشر مع العاملين، والاستماع لمشكلاتهم، والعمل على حلها بشكل فاعل وبما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحسين بيئة العمل داخل القطاع الصحي بالمحافظة.