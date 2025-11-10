المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تبدأ أعمال المتابعة الميدانية لانتخابات النواب

أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن بدء أعمال المتابعة الميدانية لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك في إطار دورها الرقابي المستقل في دعم الشفافية والنزاهة وتعزيز المشاركة الديمقراطية.

وتُجري المنظمة المتابعة في 14 محافظة كمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وهي: "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح" من خلال 400 متابع لمتابعة سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها.

وتُعقد انتخابات مجلس النواب في ظل تنافس (1281) مرشحا بالنظام الفردي في 14 محافظة السابق ذكرها بإجمالي 70 دائرة، وقائمة واحدة وهي “القائمة الوطنية من أجل مصر” بقطاعي "غرب الدلتا"، "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، وتضم 12 حزباً؛ على رأسهم مستقبل وطن إلى جانب أحزاب (الجبهة الوطنية، وحماة الوطن، والحزب الجمهوري، والوفد، والتجمع، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والعدل، والإصلاح والتنمية، وإرادة الجيل، والحرية المصري، وحزب المؤتمر وتنسيقية شباب الأحزاب).

وأكد المستشار عصام شيحة رئيس المنظمة، أن المشاركة في متابعة الانتخابات تأتي من منطلق دورها في دعم المسار الديمقراطي، ورصد مدى الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، بما يضمن بيئة انتخابية نزيهة، تتيح حرية الاختيار للناخبين، وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وتسهم في تعزيز ثقة المواطن في العملية الانتخابية ونتائجها.