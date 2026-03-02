الأنبا فيلوباتير يكرم 330 مخدوما في ختام المرحلة الثانية من المهرجان الصيفي

أقامت إيبارشية أبو قرقاص، احتفالاً لتكريم الفائزين في المرحلة الثانية من المهرجان الصيفي للإيبارشية، وذلك في كنيسة السيدة العذراء بنزلة حنس، التابعة للإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية، بالإضافة إلى عدد كبير من الآباء الكهنة والخدام والخادمات.

روح المشاركة والتنافس بمحبة

بدأ الحفل بصلاة الشكر، تلتها فقرة من الترانيم الروحية. بعد ذلك، قدم مسؤولو خدمة المهرجان بالايبارشية عرضًا عن الأنشطة والإحصائيات المرتبطة بالمهرجان لهذا العام. ثم ألقى نيافة الأنبا فيلوباتير كلمة حول "روح المشاركة والتنافس بمحبة".

في ختام الاحتفالية، قام نيافته بتكريم "المرحلة الثانية"، التي تشمل ٢٣ كنيسة من كنائس الإيبارشية، حيث تم تكريم أكثر من ٣٣٠ مخدومًا من مختلف الفئات، حيث وزع نيافته الكؤوس والشهادات على الفائزين في المسابقة التي شملت عدة مجالات، منها: الكتاب المقدس، المحفوظات، الألحان، والأنشطة الرياضية.

عدد المشتركين في المهرجان الصيفي لهذا العام بلغ "٦٠٠٠" مشترك من مختلف الفئات.