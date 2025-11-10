انتخابات النواب.. لجان أحمد زويل ومصطفى كامل بالعمرانية تستقبل الناخبين

وسط تأمين مكثف توافد كثيف من الناخبين باللجان الانتخابية بمدرستي أحمد زويل ومصطفى كامل بمنطقة العمرانية، منذ صباح اليوم، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب المصري.

تواجد أمني مكثف

وشهد محيط اللجان الانتخابية بالمدارس المذكورة تواجداً أمنياً مكثفاً من قبل قوات الأمن، والتي انتشرت لتنظيم العملية الانتخابية وضمان سيرها بسلاسة ونظام، وتسهيل عملية دخول وخروج الناخبين إلى المقار الانتخابية.

جدير بالذكر أن اليوم هو أول أيام التصويت في انتخابات مجلس النواب بدائرة الجيزة، والتي يتنافس عليها عدد من المرشحين سواء بالنظام الفردي أو عبر القوائم التابعة للأحزاب السياسية.