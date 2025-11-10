استعلام لجنة الانتخابات 2025.. خطوات معرفة لجنتك الانتخابية الآن

يبحث عدد كبير من المواطنين في مصر عن استعلام لجنة الانتخابات مع انطلاق أول أيام انتخابات مجلس النواب 2025 في الداخل اليوم الإثنين 10 نوفمبر، حيث تفتح صناديق الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في 14 محافظة ضمن المرحلة الأولى من الاستحقاق النيابي الجديد، وسط استعدادات مكثفة وتأمين شامل لكافة المقار الانتخابية.

انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في الداخل

بدأت عملية التصويت في الداخل اليوم الإثنين وتستمر حتى الثلاثاء 11 نوفمبر، وتشمل المرحلة الأولى محافظات: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح، بينما انطلقت عملية التصويت في الخارج يوم الجمعة الماضية في 117 دولة من خلال 139 لجنة انتخابية فرعية.

وأعلنت مديريات التعليم في المحافظات الجاهزة عن تجهيز المدارس التي تحتضن اللجان الانتخابية لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في أولى مراحل انتخابات مجلس النواب 2025.

طريقة استعلام لجنة الانتخابات بالرقم القومي

يمكن للمواطنين إجراء استعلام لجنة الانتخابات بسهولة عبر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، التي خصصت خدمة إلكترونية لمعرفة مكان اللجنة ورقم القيد الانتخابي بخطوات بسيطة تشمل:

الدخول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات عبر الرابط: https://www.elections.eg/ الضغط على أيقونة "استعلم عن موقفك الانتخابي". إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة. الضغط على زر "الاستعلام". ستظهر أمامك بيانات اللجنة الانتخابية، ورقم الناخب، ومكان التصويت، ومقر اللجنة الفرعية.

كما يمكن تنفيذ استعلام لجنة الانتخابات بطرق أخرى وفرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، منها:

إرسال رسالة نصية بالرقم القومي إلى رقم 5151.

الاتصال برقم 141 (دليل الهاتف).

تحميل تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات على الهواتف الذكية.

المرحلة الأولى من الانتخابات في المحافظات

تُجرى انتخابات مجلس النواب 2025 في مرحلتها الأولى داخل 14 محافظة على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، وسط إشراف قضائي كامل.

وشهدت اللجان في الساعات الأولى من الصباح إقبالًا متزايدًا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وسط تنظيم أمني دقيق وتوفير تسهيلات لكبار السن وذوي الإعاقة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات استمرار عمل لجان المتابعة الميدانية في المحافظات، لمراقبة سير عملية التصويت وحل أي معوقات تواجه الناخبين أثناء عملية استعلام لجنة الانتخابات أو الإدلاء بالصوت.

موعد إعلان نتائج المرحلة الأولى

من المقرر أن يتم إعلان نتائج المرحلة الأولى رسميًا يوم 18 نوفمبر 2025، على أن تبدأ فترة تلقي الطعون الانتخابية خلال 48 ساعة من إعلان النتائج وحتى يوم 20 نوفمبر، بينما تنظر المحكمة الإدارية العليا في الطعون خلال الفترة من 21 إلى 30 نوفمبر.

أما جولة الإعادة فتبدأ فترة الصمت الانتخابي الخاصة بها في 30 نوفمبر، وتُجرى في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، على أن تُعلن النتائج النهائية يوم 11 ديسمبر 2025.

المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

تنطلق الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية يوم 6 نوفمبر وتستمر حتى الصمت الانتخابي في 20 نوفمبر، بينما تجرى الانتخابات في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، وتُعلن نتائجها يوم 2 ديسمبر، مع السماح بتقديم الطعون حتى 4 ديسمبر، وتفصل المحكمة في الطعون حتى 14 ديسمبر.

وتُعقد جولة الإعادة في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر، على أن تُعلن النتائج النهائية يوم 25 ديسمبر 2025.

تسهيلات للناخبين أثناء عملية الاستعلام

حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على تسهيل عملية استعلام لجنة الانتخابات أمام المواطنين عبر منصات إلكترونية متعددة وخدمات رقمية، لتفادي الازدحام أمام اللجان، كما وفرت خطوط دعم فني للتعامل مع أي مشكلات تقنية أثناء إدخال الرقم القومي أو استعراض بيانات اللجنة.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز المشاركة السياسية وضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية، مع تفعيل آليات استعلام لجنة الانتخابات إلكترونيًا لتيسير وصول المواطنين إلى لجانهم الانتخابية، خاصة في ظل الإقبال الكبير على التصويت في اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.