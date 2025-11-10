قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السعودية: التبادل التجاري مع مصر ارتفع في 2024 لـ16 مليار دولار
وزير الخارجية: الاستثمار في مصر فرصة ذهبية لرجال الأعمال الخليجيين في القطاعات الاستراتيجية
رئيس الوزراء: مصر تشهد طفرة تنموية شاملة منذ قرابة 10 أعوام
"مش عارفة إن النهاردة إجازة".. طفلة تذهب للمدرسة ببولاق وتفاجأ بالانتخابات.. فيديو وصور
3 قرارات عاجلة في الزمالك بعد خسارة السوبر أمام الأهلي
عطل فني خلال كلمة مدبولي بـ منتدي الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
مدبولي يدعو المستثمرين الخليجيين إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر
واين روني يهاجم محمد صلاح بعد خسارة ليفربول أمام مانشستر سيتي
حفاوة الاستقبال بالنائب محمد أبو العينين لحظة زيارته مقر هيئة النظافة والتجميل بالجيزة
من 3 لـ 4 مساء.. ساعة راحة للقضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب
بالأعلام والأغاني الوطنية.. إقبال كثيف من السيدات والشباب على لجان العمرانية
تزايد أعداد الناخبين على مدرسة شركة السكر بالحوامدية | صور
استعلام لجنة الانتخابات 2025.. خطوات معرفة لجنتك الانتخابية الآن

استعلام لجنه الانتخابات
استعلام لجنه الانتخابات
عبد العزيز جمال

يبحث عدد كبير من المواطنين في مصر عن استعلام لجنة الانتخابات مع انطلاق أول أيام انتخابات مجلس النواب 2025 في الداخل اليوم الإثنين 10 نوفمبر، حيث تفتح صناديق الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في 14 محافظة ضمن المرحلة الأولى من الاستحقاق النيابي الجديد، وسط استعدادات مكثفة وتأمين شامل لكافة المقار الانتخابية.

الانتخابات

انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في الداخل

بدأت عملية التصويت في الداخل اليوم الإثنين وتستمر حتى الثلاثاء 11 نوفمبر، وتشمل المرحلة الأولى محافظات: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح، بينما انطلقت عملية التصويت في الخارج يوم الجمعة الماضية في 117 دولة من خلال 139 لجنة انتخابية فرعية.

وأعلنت مديريات التعليم في المحافظات الجاهزة عن تجهيز المدارس التي تحتضن اللجان الانتخابية لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في أولى مراحل انتخابات مجلس النواب 2025.

طريقة استعلام لجنة الانتخابات بالرقم القومي

يمكن للمواطنين إجراء استعلام لجنة الانتخابات بسهولة عبر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، التي خصصت خدمة إلكترونية لمعرفة مكان اللجنة ورقم القيد الانتخابي بخطوات بسيطة تشمل:

مركز شباب الأصبجي بالمنيـب يشهد إقبالاً متزايداً للناخبين في أول أيام الانتخابات

  1. الدخول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات عبر الرابط: https://www.elections.eg/
  2. الضغط على أيقونة "استعلم عن موقفك الانتخابي".
  3. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.
  4. الضغط على زر "الاستعلام".
  5. ستظهر أمامك بيانات اللجنة الانتخابية، ورقم الناخب، ومكان التصويت، ومقر اللجنة الفرعية.

كما يمكن تنفيذ استعلام لجنة الانتخابات بطرق أخرى وفرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، منها:

  • إرسال رسالة نصية بالرقم القومي إلى رقم 5151.
  • الاتصال برقم 141 (دليل الهاتف).
  • تحميل تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات على الهواتف الذكية.

المرحلة الأولى من الانتخابات في المحافظات

تُجرى انتخابات مجلس النواب 2025 في مرحلتها الأولى داخل 14 محافظة على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، وسط إشراف قضائي كامل.

 وشهدت اللجان في الساعات الأولى من الصباح إقبالًا متزايدًا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وسط تنظيم أمني دقيق وتوفير تسهيلات لكبار السن وذوي الإعاقة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات استمرار عمل لجان المتابعة الميدانية في المحافظات، لمراقبة سير عملية التصويت وحل أي معوقات تواجه الناخبين أثناء عملية استعلام لجنة الانتخابات أو الإدلاء بالصوت.

موعد إعلان نتائج المرحلة الأولى

من المقرر أن يتم إعلان نتائج المرحلة الأولى رسميًا يوم 18 نوفمبر 2025، على أن تبدأ فترة تلقي الطعون الانتخابية خلال 48 ساعة من إعلان النتائج وحتى يوم 20 نوفمبر، بينما تنظر المحكمة الإدارية العليا في الطعون خلال الفترة من 21 إلى 30 نوفمبر.

أما جولة الإعادة فتبدأ فترة الصمت الانتخابي الخاصة بها في 30 نوفمبر، وتُجرى في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، على أن تُعلن النتائج النهائية يوم 11 ديسمبر 2025.

المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

تنطلق الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية يوم 6 نوفمبر وتستمر حتى الصمت الانتخابي في 20 نوفمبر، بينما تجرى الانتخابات في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، وتُعلن نتائجها يوم 2 ديسمبر، مع السماح بتقديم الطعون حتى 4 ديسمبر، وتفصل المحكمة في الطعون حتى 14 ديسمبر.
وتُعقد جولة الإعادة في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر، على أن تُعلن النتائج النهائية يوم 25 ديسمبر 2025.

تسهيلات للناخبين أثناء عملية الاستعلام

حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على تسهيل عملية استعلام لجنة الانتخابات أمام المواطنين عبر منصات إلكترونية متعددة وخدمات رقمية، لتفادي الازدحام أمام اللجان، كما وفرت خطوط دعم فني للتعامل مع أي مشكلات تقنية أثناء إدخال الرقم القومي أو استعراض بيانات اللجنة.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز المشاركة السياسية وضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية، مع تفعيل آليات استعلام لجنة الانتخابات إلكترونيًا لتيسير وصول المواطنين إلى لجانهم الانتخابية، خاصة في ظل الإقبال الكبير على التصويت في اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

 

استعلام لجنة الانتخابات 2025 لجنة الانتخابات معرفة لجنتك الانتخابية بالرقم القومي انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في الداخل طريقة استعلام لجنة الانتخابات بالرقم القوم المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

اغفر ذنوبك كلها

13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

الدردير

الدردير: دفاع الأهلي الأسوأ في تاريخ

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين

الاهلي

نجم الإمارات السابق: شعبية الأهلي أكبر من الزمالك

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية

انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ .. صور

صورة موضوعية

إقبال كثيف على لجان الغردقة في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب وسط أجواء وطنية حافلة

محافظ المنوفية يزور مصابي حريق السادات

محافظ المنوفية يطمئن على مصابي حريق مصنع السادات ويشدد على رفع درجة الطوارئ

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى أحدث إطلالة

وصول أبو العينين إلى مقر هيئة النظافة بالدقي وسط حفاوة من الناخبين

جنرال موتورز تسرح 900 عامل من أكبر مصانعها.. تفاصيل

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

