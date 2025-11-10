بالزي الصعيدي.. رجال وشباب سوهاج يدلون بأصواتهم في انتخابات النواب

شهدت لجان محافظة سوهاج في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025 توافدًا كبيرًا للرجال والشباب وهم يرتدون الزي الصعيدي التقليدي، حيث حضر المئات إلى المقار الانتخابية بالجلباب والعمة، في لوحة تعبر عن الهوية والمحافظة على الموروث الشعبي أثناء أداء الواجب الوطني.

وشهدت اللجان انتظام في فتح جميع اللجان وعددها 641 لجنة، إلى جانب 8 لجان عامة موزعة على مختلف مراكز المحافظة، وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين العملية الانتخابية.

محافظة سوهاج

ومنذ الساعات الأولى، شهدت العديد من اللجان في مراكز طما وطهطا والبلينا والمراغة وأخميم وسوهاج المدينة إقبالًا ملحوظًا من الشباب، الذين حرصوا على الظهور بزيهم الصعيدي، في رسالة تؤكد فخرهم بتراثهم وتمسكهم بحقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم داخل مجلس النواب.

وأكد عدد منهم أن مشاركتهم تأتي دعمًا للاستقرار واستكمال مسيرة التنمية بالمحافظة، كما شهدت اللجان مشاهد لتنظيم مُحكم، بدءًا من استقبال الناخبين، مرورًا بعمليات التحقق وتوجيههم داخل اللجان، وصولًا إلى الإدلاء بالأصوات في سهولة ويسر.

وأشاد رؤساء اللجان بحرص الرجال وكبار السن على المشاركة، رغم الزحام في بعض المناطق، مؤكدين أن الإقبال يُعد مؤشرًا إيجابيًا على زيادة الوعي السياسي لدى المواطنين.

وأكد المشاركون أن المشاركة الانتخابية واجب وطني لا يمكن التهاون فيه، خاصة في ظل ما تشهده سوهاج من توسعات خدمية ومشروعات تنموية تستوجب اختيار نواب قادرين على تمثيل الأهالي ونقل مطالبهم.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم الانتخابي مزيدًا من التوافد خلال الساعات المقبلة، وسط استمرار تواجد الرجال والشباب بزيهم الصعيدي في مشهد يبقى حاضرًا في كل استحقاق وطني داخل المحافظة.