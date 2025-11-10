قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استعلام لجنة الانتخابات 2025.. خطوات معرفة لجنتك الانتخابية الآن
880 ألف دولار ..الزمالك يترقب قرار الفيفا بشأن مستحقات فرجاني ساسي
وصول أبو العينين إلى مقر هيئة النظافة بالدقي وسط حفاوة من الناخبين
مصرع شخص وإصابة اثنين في حريق ضخم بمصنع بالمنطقة الصناعية بالسادات
أحمد الوكيل: مصر أرض الفرص الواعدة في الصناعة والتجارة والسياحة
ألمانيا تبدأ تطوير صواريخ مصغرة لاعتراض الطائرات المسيرة
الرئيس السيسي يؤكد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في قطاع غزة
رئيس الوزراء يشهد فعاليات منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
بعد خسارة السوبر.. رئيس الزمالك يعقد اجتماعا عاجلا مع جون إدوارد
أمواج عاتية تضرب جزيرة بأسبانيا والسلطات تحذر من البحر
أسعار الأسماك في مصر اليوم الاثنين 10-11-2025
محافظات

بالزي الصعيدي.. رجال وشباب سوهاج يدلون بأصواتهم في انتخابات النواب

رجال سوهاج يدلون بأصواتهم
رجال سوهاج يدلون بأصواتهم
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت لجان محافظة سوهاج في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025 توافدًا كبيرًا للرجال والشباب وهم يرتدون الزي الصعيدي التقليدي، حيث حضر المئات إلى المقار الانتخابية بالجلباب والعمة، في لوحة تعبر عن الهوية والمحافظة على الموروث الشعبي أثناء أداء الواجب الوطني.

وشهدت اللجان انتظام في فتح جميع اللجان وعددها 641 لجنة، إلى جانب 8 لجان عامة موزعة على مختلف مراكز المحافظة، وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين العملية الانتخابية.

محافظة سوهاج

ومنذ الساعات الأولى، شهدت العديد من اللجان في مراكز طما وطهطا والبلينا والمراغة وأخميم وسوهاج المدينة إقبالًا ملحوظًا من الشباب، الذين حرصوا على الظهور بزيهم الصعيدي، في رسالة تؤكد فخرهم بتراثهم وتمسكهم بحقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم داخل مجلس النواب.

وأكد عدد منهم أن مشاركتهم تأتي دعمًا للاستقرار واستكمال مسيرة التنمية بالمحافظة، كما شهدت اللجان مشاهد لتنظيم مُحكم، بدءًا من استقبال الناخبين، مرورًا بعمليات التحقق وتوجيههم داخل اللجان، وصولًا إلى الإدلاء بالأصوات في سهولة ويسر.

وأشاد رؤساء اللجان بحرص الرجال وكبار السن على المشاركة، رغم الزحام في بعض المناطق، مؤكدين أن الإقبال يُعد مؤشرًا إيجابيًا على زيادة الوعي السياسي لدى المواطنين.

وأكد المشاركون أن المشاركة الانتخابية واجب وطني لا يمكن التهاون فيه، خاصة في ظل ما تشهده سوهاج من توسعات خدمية ومشروعات تنموية تستوجب اختيار نواب قادرين على تمثيل الأهالي ونقل مطالبهم.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم الانتخابي مزيدًا من التوافد خلال الساعات المقبلة، وسط استمرار تواجد الرجال والشباب بزيهم الصعيدي في مشهد يبقى حاضرًا في كل استحقاق وطني داخل المحافظة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظة سوهاج انتخابات النواب

