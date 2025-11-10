نائب محافظ سوهاج يدلي بصوته ويشدد: المشاركة في الانتخابات مسؤولية وطنية على كل مواطن

شهدت لجنة المدرسة الإعدادية الحديثة بنات بمدينة سوهاج، صباح اليوم، مشاركة الدكتور محمد عبدالهادي نائب محافظ سوهاج في اليوم الأول لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025، حيث أدلى بصوته داخل اللجنة وسط إجراءات تنظيمية مُحكمة.

وأكد نائب المحافظ عقب التصويت أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية واجب وطني لا ينفصل عن مسؤولية كل مواطن تجاه وطنه، داعيًا الأهالي إلى التوافد على اللجان وممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان.

وأشاد "عبدالهادي" بمستوى تنظيم العملية الانتخابية داخل اللجان، وما وفرته الدولة من تجهيزات وتسهيلات لضمان تصويت آمن وميسر، مؤكدًا أن الدولة حريصة على توفير مناخ ديمقراطي يتيح للجميع المشاركة الفعّالة في هذا الحدث الوطني.

641 لجنة فرعية تستقبل 3 ملايين ونصف ناخب

وكان قد انطلق ماراثون انتخابات مجلس النواب، صباح اليوم، وسط حالة من الجاهزية التامة داخل المقار الانتخابية، وتنظيم محكم يضم 598 مقرًا انتخابيًا يحتوي على 641 لجنة فرعية و8 لجان عامة موزعة على جميع المراكز والمدن.

وتشهد سوهاج منافسة قوية بين 176 مرشحًا على المقاعد الفردية، بجانب 14 مرشحًا على القائمة الوطنية، في سباق انتخابي يتسم بالحدة؛ نتيجة الطبيعة القبلية والعائلية التي تميز مجتمع الصعيد.