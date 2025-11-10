قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد الوكيل: مصر أرض الفرص الواعدة في الصناعة والتجارة والسياحة
ألمانيا تبدأ تطوير صواريخ مصغرة لاعتراض الطائرات المسيرة
الرئيس السيسي يؤكد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في قطاع غزة
رئيس الوزراء يشهد فعاليات منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
بعد خسارة السوبر.. رئيس الزمالك يعقد اجتماعا عاجلا مع جون إدوارد
أمواج عاتية تضرب جزيرة بأسبانيا والسلطات تحذر من البحر
أسعار الأسماك في مصر اليوم الاثنين 10-11-2025
بعد هزيمة ليفربول.. واين روني يهاجم محمد صلاح: "لا يساعد زملاءه"
النائب محمد أبو العينين خلال جولته لمتابعة العملية الانتخابية بمدرسة الشهيد عامر عبد المقصود بالجيزة
جيش الاحتلال يسلم جثامين 15 شهيدا فلسطينيا ضمن صفقة تبادل الأسرى
17 صغيرا.. القبض على عصابة تستغل الأطفال في التسول بالجيزة
10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بمدينة السادات ومحافظ المنوفية ينتقل لموقع الحادث
محافظات

نائب محافظ سوهاج يدلي بصوته ويشدد: المشاركة في الانتخابات مسؤولية وطنية على كل مواطن

نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت لجنة المدرسة الإعدادية الحديثة بنات بمدينة سوهاج، صباح اليوم، مشاركة الدكتور محمد عبدالهادي نائب محافظ سوهاج في اليوم الأول لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025، حيث أدلى بصوته داخل اللجنة وسط إجراءات تنظيمية مُحكمة.

وأكد نائب المحافظ عقب التصويت أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية واجب وطني لا ينفصل عن مسؤولية كل مواطن تجاه وطنه، داعيًا الأهالي إلى التوافد على اللجان وممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان.

وأشاد "عبدالهادي" بمستوى تنظيم العملية الانتخابية داخل اللجان، وما وفرته الدولة من تجهيزات وتسهيلات لضمان تصويت آمن وميسر، مؤكدًا أن الدولة حريصة على توفير مناخ ديمقراطي يتيح للجميع المشاركة الفعّالة في هذا الحدث الوطني.

641 لجنة فرعية تستقبل 3 ملايين ونصف ناخب

وكان قد انطلق ماراثون انتخابات مجلس النواب، صباح اليوم، وسط حالة من الجاهزية التامة داخل المقار الانتخابية، وتنظيم محكم يضم 598 مقرًا انتخابيًا يحتوي على 641 لجنة فرعية و8 لجان عامة موزعة على جميع المراكز والمدن.

وتشهد سوهاج منافسة قوية بين 176 مرشحًا على المقاعد الفردية، بجانب 14 مرشحًا على القائمة الوطنية، في سباق انتخابي يتسم بالحدة؛ نتيجة الطبيعة القبلية والعائلية التي تميز مجتمع الصعيد.

