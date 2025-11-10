الدكتور علي جمعة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بـ الجيزة

أدلى فضيلة الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بصوته صباح اليوم في الانتخابات البرلمانية، وذلك في لجنته الانتخابية بمحافظة الجيزة، وسط أجواء من الانضباط والتنظيم والإقبال المتزايد من المواطنين.

وأكد فضيلته عقب الإدلاء بصوته، أنّ المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري واجبٌ وطني ومسؤولية يتحملها كل مواطن من أجل دعم مسيرة الاستقرار والتنمية التي تشهدها البلاد. وأوضح أنّ الانتخابات البرلمانية تمثل أحد أهم مظاهر الدولة الحديثة، وتعكس وعي الشعب المصري وحرصه على اختيار من يمثله تحت قبة البرلمان.

كما دعا الدكتور علي جمعة المواطنين إلى ممارسة حقهم الدستوري والإقبال على لجان الاقتراع بروح إيجابية ومسؤولية كاملة، مشددًا على أنّ المشاركة الشعبية هي الضمان الحقيقي لاستمرار الإصلاح ودعم المؤسسات الوطنية.

واختتم فضيلته بالتأكيد على أهمية الحفاظ على الهدوء والنظام واحترام الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، متمنيًا لمصر مزيدًا من التقدم والازدهار في ظل قيادة سياسية واعية تعمل من أجل رفعة الوطن وصون مستقبله.

وانطلقت صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتى بدأت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وتتم عملية التصويت على مدار اليوم وغدا الثلاثاء.



وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ، 35 مليون ناخبا التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشحين) إلى جانب 143 مقعدا بالنظام الفردي.