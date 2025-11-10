متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

كشف الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، عن السبب العلمي وراء وفاة عروس في ليلة زفافها، موضحًا أن الفرح الشديد قد يؤدي أحيانًا إلى ما يُعرف بـ«متلازمة القلب السعيد»، نتيجة الاندفاع المفاجئ لهرمونات الأدرينالين والنورأدرينالين والكورتيزول.





وأضاف أن هذه الحالة قد تسبب اضطرابًا في وظائف القلب يشبه ما يحدث في «متلازمة القلب المكسور»، التي تنتج عن الحزن أو الصدمة العاطفية، وغالبًا ما تصيب النساء.





وأوضح أن القلب قد يتفاعل بقوة مع موجات المشاعر الجياشة، سواء كانت حزنًا أو فرحًا مفرطًا، مؤكدًا ضرورة الانتباه لتأثير الانفعالات القوية على صحة القلب.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.