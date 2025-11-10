قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يسجّل سابقة تاريخية بحضوره مباراة بدوري كرة القدم.. فيديو
متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها
الشرع: سوريا حققت إنجازات دبلوماسية ملموسة خلال 11 شهرا
يزيد الرزق وينجيك من أعدائك.. النبي أوصى بهذا العمل
يحملان مئات الركاب.. غرق قارب للمهاجرين وفقدان آخر قبالة سواحل ماليزيا
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
تباينا عالميا واستقرار محلي.. أسعار الحديد اليوم الإثنين 10-11-2025
13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها
9.4 تريليون جنيه إجمالي تداولات البورصة خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
جيش الاحتلال الإسرائيلي يستدعي 9 آلاف جندي احتياط
رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي
رانيا يوسف لصدى البلد: أنا مع التربية الحديثة.. والأمومة أهم حاجة في حياتي
فيديو

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

مروج حسني

كشف الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، عن السبب العلمي وراء وفاة عروس في ليلة زفافها، موضحًا أن الفرح الشديد قد يؤدي أحيانًا إلى ما يُعرف بـ«متلازمة القلب السعيد»، نتيجة الاندفاع المفاجئ لهرمونات الأدرينالين والنورأدرينالين والكورتيزول.


 

وأضاف أن هذه الحالة قد تسبب اضطرابًا في وظائف القلب يشبه ما يحدث في «متلازمة القلب المكسور»، التي تنتج عن الحزن أو الصدمة العاطفية، وغالبًا ما تصيب النساء.


 

وأوضح أن القلب قد يتفاعل بقوة مع موجات المشاعر الجياشة، سواء كانت حزنًا أو فرحًا مفرطًا، مؤكدًا ضرورة الانتباه لتأثير الانفعالات القوية على صحة القلب.


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

جمال شعبان دكتور القلب دكتور جمال شعبان وفاة عروسة حفل زفاف

