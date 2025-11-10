قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احذر.. نشر شائعات بهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة تعرضك للحبس 5 سنوات
خطوات وطريقة استخراج القيد العائلي 2025
رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين
ترامب يسجّل سابقة تاريخية بحضوره مباراة بدوري كرة القدم.. فيديو
متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها
الشرع: سوريا حققت إنجازات دبلوماسية ملموسة خلال 11 شهرا
يزيد الرزق وينجيك من أعدائك.. النبي أوصى بهذا العمل
يحملان مئات الركاب.. غرق قارب للمهاجرين وفقدان آخر قبالة سواحل ماليزيا
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
تباينا عالميا واستقرار محلي.. أسعار الحديد اليوم الإثنين 10-11-2025
13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين

سعر الدولار
سعر الدولار
علياء فوزى

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات الأسبوع الجاري. 

يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الإثنين 10 نوفمبر  2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي الكويتي لنحو 47.34 جنيه للشراء و47.44 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي لنحو 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

استقر  سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر عند  47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (قناة السويس،  الأهلي المتحد،  المصرف العربي) لنحو 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (التجاري الدولي CIB، الشركة المصرفية العربية، القاهرة، العربي الإفريقي الدولي، الأهلي ) لنحو 47.29 جنيه للشراء و47.39 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، فيصل الإسلامي، ميد بنك، نكست، أبو ظبي الأول، المصرف المتحد، قطر الوطني)  ليسجل 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع.

تباين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (إتش إس بي سي HSBC، البركة، أبو ظبي التجاري،كريدي أجريكول)  ليسجل 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك تنمية الصادرات لنحو 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية نحو 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التنمية الصناعية نحو 47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي اليوم 

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي لنحو:

  47.27 جنيه للشراء.

 47.41 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الإثنين 

47.34 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الإثنين 

47.30 جنيه للبيع.

متوسط سعر بيع اليوم الإثنين

47.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي سعر الدولار سعر الدولار اليوم البنك المركزي البنك الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإعلامي خالد أبو بكر

خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو

تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر

لماذا تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر نائب رئيس الزمالك؟.. إليك التفاصيل

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر طبي.. الفنان اسماعيل الليثي حالته حرجة وغير مستقرة لليوم الثالث

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق

الأهلي والزمالك

أحمد عبد الباسط يكشف سبب إلغاء هدف الزمالك في لقاء السوبر المصري

زيزو

لقطة ليست جيدة.. حمادة عبد اللطيف يهاجم زيزو بعد عدم مصافحة نائب رئيس الزمالك

سعر الذهب الآن عيار 21 الأحد 9 نوفمبر 2025 وفق آخر تحديث

سعر الذهب الآن عيار 21 الأحد 9 نوفمبر 2025 وفق آخر تحديث

مي عمر ودينا الشربيني

مي عمر ودينا الشربيني تتبادلان إلغاء المتابعة على إنستجرام

ترشيحاتنا

النيابة الإدارية

النيابة الإدارية تنظم اليوم الترفيهي لـ ذوي الإعاقة| صور

حملة أمنية

لفحص التراخيص وضبط المخالفات.. حملة أمنية موسعة في حلوان| صور

مشرحة

ضبط المتهم بإنهاء حياة سائق توك توك فى شارع بقنا

فيديو

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

رسالة مي عمر لآن الرفاعي

"انتي الضهر اللي بيرجعله مهما حصل".. مي عمر تساند ٱن الرفاعي

وفاة عروس

وفاة عروس بعد ساعات من زفافها تهز السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد