رئيس الوزراء: مصر تشهد طفرة تنموية شاملة منذ قرابة 10 أعوام

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي حدث مهم يؤكد حرص الجانبين على تعزيز أواصر العلاقات التجارية والاستثمارية.



أضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات منتدي الاستثمار والتجارة المصري الخليجي، أن منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين والاهتمام المشترك بالفرص المتاحة.



وأوضح رئيس الوزراء، أن دول مجلس التعاون الخليجي من أهم شركاء مصر على الصعيدين التجاري والاستثماري، ومصر تشهد طفرة تنموية شاملة منذ قرابة 10 أعوام.



وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مصر أطلقت استراتيجية لتطوير النقل والتنمية المستدامة والنقل البحري، ومصر ضخت استثمارات كبيرة في مجال البنية الأساسية والمدن الجديدة.



