جمال شعبان يكشف معلومات لا تعرفها من قبل عن الماغنسيوم

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن فوائد الماغنسيوم وأهم الأطعمة التي تحتوي عليه.



وكتب جمال شعبان، في منشوره فوائد الماغنسيوم يدعم صحة العظام عند الرجال.. يدخل في تكوين العظام وتركيبة وقوة العضلات عند النساء، يحفز امتصاص الكالسيوم، مفيد لمرضي السكر، ضروري لصحة القلب وانتظام ضربات القلب ، يساعد في تخفيف الصداع النصفي، وتقليل أعراض متلازمة ما قبل الحيض، وتقليل متلازمة الإرهاق المزمن، ويحارب الاكتئاب.

وأشار جمال شعبان، إلى أنه يخفض ضغط الدم المرتفع ومضاد للالتهابات.. حبوب الماغنسيوم قد تسهم في التخسيس، يرفع مستوى هرمون دال، يرفع مستوي التستوستيرون، يزيد الخصوبة عند الرجال، و يلعب دورًا في تكوين الحيوانات المنوية، ويدخل في تكوين هرمون الاستروجين.

وعن أعراض نقص الماغنسيوم فتشمل تشنج العضلات، اعتلال الحالة المزاجية والنفسية، هشاشة العظام، ارتفاع ضغط الدم، اضطراب في ضربات القلب.

الأطعمة التي تحتوي على الماغنسيوم

1. الأسماك ...

2. المكسرات ...

3. الحبوب الكاملة الغنية بالألياف ...

4. الخضروات الورقية ...

5. منتجات الألبان ...

6. الأفوكادو ...

7. الموز ...

8. البقوليات