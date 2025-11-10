بث مباشر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير عملية التصويت في اليوم الأول

في خدمة مميزة من صدى البلد، نقدم لكم بثا مباشرا من داخل الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير عملية التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات.

وفي وقت سابق أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، أن اللجان الفرعية ستُفتح تباعًا خلال الساعة القادمة في 14 محافظة، بإجمالي 56 لجنة، وسط متابعة دقيقة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

أوضح أن الهيئة أعدّت خطة متكاملة لمواجهة أي كثافات تصويتية، خاصة في محافظات الجيزة والإسكندرية والمنيا، لضمان انسيابية التصويت في هذا العرس الديمقراطي الذي يعكس وعي المواطن المصري وحرصه على المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار بنداري إلى أن الهيئة وفرت جميع التسهيلات لذوي الإعاقة وكبار السن، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، عبر توفير كراسي متحركة داخل اللجان، ولوحات إرشادية بلغة الإشارة، وكتيبات "برايل" للمكفوفين.