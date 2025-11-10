إقبال كبير من الشباب على لجان الجيزة القومية في أول أيام انتخابات النواب 2025

شهدت مدارس الجيزة القومية صباح اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025 إقبالًا ملحوظًا من الشباب، الذين حرصوا على التواجد منذ الساعات الأولى لفتح اللجان للإدلاء بأصواتهم، في مشهد يعكس وعيهم بأهمية المشاركة السياسية ودورهم في رسم مستقبل الوطن.

وتوافد أعداد كبيرة من الشباب إلى اللجان الانتخابية، وسط أجواء احتفالية امتزجت فيها الأغاني الوطنية بمظاهر الفرحة والحماس.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ35 مليون ناخبا التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشحين) إلى جانب 143 مقعدا بالنظام الفردي