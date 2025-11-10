قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قنا .. مفتى الجمهورية يحذر من مخاطر الشائعات خلال ندوة بأكاديمية المعلمين
انتخابات النواب 2025 .. اقبال كثيف من الناخبين على لجان إمبابة وأوسيم
بالأعلام والأغاني الوطنية.. إقبال كثيف من الناخبين على لجنة "أم المؤمنين" بالعمرانية
بث مباشر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير عملية التصويت في اليوم الأول
انتخابات مجلس النواب 2025 .. استئناف عملية التصويت في الجيزة بعد الاستراحة
بعد انتهاء ساعة الراحة.. اللجان الفرعية تعيد فتح أبوابها بانتخابات مجلس النواب 2025
مايا مرسي من شفاء الأورمان: هتكسبي المعركة يا فرح وتتعافي بإذن الله
وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس نادي الشمس بإنجاز عمر الرملي بطل الجودو
شاهد.. عبد السند يمامة يتابع سير انتخابات النواب من غرفة عمليات الوفد
المتحف المصري الكبير يستقبل أكثر من 12 ألف زائر في يومه الـ 7
إغلاق اللجان لمدة 50 دقيقة لراحة القضاة في اليوم الأول من انتخابات النواب
هل تصالحا أم يخفيان الانفصال؟ هنادي مهنا وأحمد خالد صالح يثيران الجدل بعد ظهورهما الأخير
أخبار البلد

بالأعلام والأغاني الوطنية.. إقبال كثيف من الناخبين على لجنة "أم المؤمنين" بالعمرانية

انتخابات مجلس نواب
احمد شريف   -  
تصوير عمرو السيد

​شهدت لجنة مدرسة أم المؤمنين بمنطقة العمرانية، إقبالاً كثيفاً من الناخبين منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت، في أول أيام انتخابات مجلس النواب.

​وبرز التواجد اللافت للسيدات والشباب وكبار السن، الذين حرصوا على التوافد مبكراً للمشاركة والإدلاء بأصواتهم، وسط حالة من البهجة والتفاعل الكبير بين الناخبين في أجواء تنافسية على مقاعد الدائرة.

الاستحقاق الانتخابي

​وعبر الناخبون عن فرحتهم بالمشاركة في الاستحقاق الانتخابي عبر حمل الأعلام المصرية، فيما انطلقت الأغاني الوطنية عبر مكبرات الصوت في محيط اللجنة، مما أضفى طابعاً احتفالياً على المشهد.

​وعلى الصعيد التنظيمي، شهدت اللجنة تعاوناً ملحوظاً من قبل رجال الأمن والقضاة المشرفين على العملية الانتخابية، حيث عملوا على تسهيل الإجراءات وتوجيه الناخبين، وتقديم المساعدة اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان إدلائهم بأصواتهم بيسر وسهولة.

انطلاق الانتخابات 

وانطلقت صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتى بدأت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وتتم عملية التصويت على مدار اليوم وغدا الثلاثاء.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في  14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ، 35 مليون ناخبا  التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشحين) إلى جانب 143 مقعدا بالنظام الفردي.

مجلس نواب انتخابات مجلس النواب العمرانية

