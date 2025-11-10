وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس نادي الشمس بإنجاز عمر الرملي بطل الجودو

تلقى الكاتب الصحفي الدكتور أسامة أبوزيد رئيس مجلس إدارة نادي الشمس، اتصالًا هاتفيًا من الدكتوروزير الشباب والرياضة، هنأه خلاله بتتويج بطل النادي والمنتخب الوطني للجودو عمر الرملي بالميدالية الذهبية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

وقدم رئيس نادي الشمس الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة ، على دعمه المتواصل لأبطال وبطلات النادي في مختلف الألعاب الرياضية، مؤكدًا أن نادي الشمس سيظل أحد الروافد الأساسية للمنتخبات الوطنية في إطار رؤية الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.

وتوج البطل عمر الرملي بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 100 كجم بعد فوز مثير على بطل أذربيجان، صاحب ذهبية أولمبياد باريس 2024 وبطولة العالم، بالـ إيبون في مواجهة من العيار الثقيل.

وقدم الرملي أداءً بطوليًا على مدار مشوار البطولة، أظهر خلاله قوة فنية وبدنية كبيرة، ليكتب اسمه بحروف من ذهب في سجل أبطال الجودو المصريين، مؤكدًا عزمه على مواصلة التألق ورفع راية مصر في المحافل الدولية المقبلة.