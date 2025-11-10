قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات: لا يتم استخدام الحبر الفسفورى بانتخابات مجلس النواب
حقك السياسي.. رسالة مهمة من مدير الجهاز التنفيذي للوطنية للانتخابات للناخبين
مفتي الجمهورية: مصر في عهد الرئيس السيسي أولت بالتعليم اهتماما بالغا لتجعله سلاحا في مواجهة الجهل
عضو مجلس الأهلي: زيزو لاعب كبير.. وانظروا على ما فعله بعد السوبر
المشرفون علي الانتخابات: العملية تسير بانتظام .. واقبال كثيف من الناخبين
قنا .. مفتى الجمهورية يحذر من مخاطر الشائعات خلال ندوة بأكاديمية المعلمين
انتخابات النواب 2025 .. اقبال كثيف من الناخبين على لجان إمبابة وأوسيم
بالأعلام والأغاني الوطنية.. إقبال كثيف من الناخبين على لجنة "أم المؤمنين" بالعمرانية
بث مباشر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير عملية التصويت في اليوم الأول
انتخابات مجلس النواب 2025 .. استئناف عملية التصويت في الجيزة بعد الاستراحة
بعد انتهاء ساعة الراحة.. اللجان الفرعية تعيد فتح أبوابها بانتخابات مجلس النواب 2025
مايا مرسي من شفاء الأورمان: هتكسبي المعركة يا فرح وتتعافي بإذن الله
بالصور

إطلاق إشارة المرور الرابعة باللون الأبيض.. مخصصة لهذه السيارات

عزة عاطف

على مدار قرن كامل، ظلت إشارات المرور تدور في نفس الدورة المألوفة: الأحمر يعني توقف، الأصفر استعداد، والأخضر انطلاق. 

لكن يبدو أن ثورة جديدة تلوح في الأفق مع اقتراح الباحثين إضافة ضوء رابع أبيض اللون قد يحدث تحولًا جذريًا في طريقة إدارة التقاطعات المرورية حول العالم.

فكرة الضوء الأبيض في إشارات المرور 

وفقًا لدراسة حديثة، يقترح فريق من الباحثين نظامًا جديدًا يسمح للسيارات ذاتية القيادة بإدارة حركة المرور عند التقاطعات. 

في هذا النظام، سيعمل الضوء الأبيض كإشارة تنسيق ذكية، حيث يتيح للسيارات المتصلة بنظام القيادة الذاتية التواصل فيما بينها لتحديد أنسب توقيت للمرور.

أما بالنسبة للسائقين البشر، فسيُطلب منهم ببساطة اتباع السيارة التي أمامهم عند ظهور الضوء الأبيض، مما يقلل الحاجة إلى اتخاذ قرارات فردية قد تسبب الازدحام أو التأخير.

تشير نتائج المحاكاة التي أجراها الباحثون إلى أن هذا النظام الجديد يمكن أن يُقلل زمن الانتظار عند الإشارات بنسبة تصل إلى 94%، مما يعني تدفقًا أسرع للحركة وتقليلًا كبيرًا في انبعاثات العادم الناتجة عن التوقف الطويل في التقاطعات.

تبرز هذه النتائج كيف يمكن للتكنولوجيا الذكية والذكاء الاصطناعي أن يعيدا تعريف مفهوم إدارة المرور في المدن المزدحمة، خاصة مع التزايد المستمر في أعداد المركبات حول العالم.

يؤكد الباحثون أن إدخال هذا النظام سيتطلب تعاونًا بين الحكومات وشركات تصنيع السيارات لتطوير بنية تحتية قادرة على التواصل بين المركبات والإشارات. 

وإذا تم تطبيقه بنجاح، فقد يكون الضوء الأبيض هو المفتاح لإنهاء معاناة الزحام المروري المستمرة منذ عقود.

