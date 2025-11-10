قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مايا مرسي من شفاء الأورمان: هتكسبي المعركة يا فرح وتتعافي بإذن الله

مايا مرسي من شفاء الأورمان “هتكسبي المعركة يا فرح.. وربنا يشفيكي بإذن الله”.. ورسالة إنسانية لأبطال السرطان في الصعيد
مايا مرسي من شفاء الأورمان “هتكسبي المعركة يا فرح.. وربنا يشفيكي بإذن الله”.. ورسالة إنسانية لأبطال السرطان في الصعيد

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن محافظة الأقصر تمثل مدينة النور والحضارة والإنسانية، مشيرةً إلى أنها عاشت يومًا استثنائيًا من العمل والأمل خلال زيارتها إلى مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالمجان بمدينة طيبة الجديدة، والذي أصبح رمزًا لعلاج السرطان المجاني في صعيد مصر ومنارةً للأمل والعلاج والشفاء، وواحدًا من أنبل نماذج التكافل المجتمعي في الوطن.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها الوزيرة بصحبة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتورة صابرين عبدالجليل رئيسة جامعة الأقصر، حيث تفقدوا أقسام المستشفى المختلفة واطلعوا على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي ، بما شاهدته من مستوى عالمي في التجهيز والتنظيم، وبالأجهزة الحديثة التي تضاهي كبرى المؤسسات العلاجية الدولية، مؤكدة أن المستشفى أصبح صرحًا عالميًا تباهي به مصر دولًا وشعوبًا في مجالات الطب الإنساني.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها التقت عددًا من المرضى والأطفال الذين يواجهون السرطان بشجاعة وإيمان، مضيفة: "وجدت في عيونهم رسالة عميقة أن الحياة تستحق أن نؤمن بها، وأن التضامن ليس مجرد كلمة، بل دواء يخفف الألم ويزرع الأمل."

كما وجهت الوزيرة تحية شكر وتقدير إلى مؤسسة شفاء الأورمان، باعتبارها نموذجًا يحتذى به في العمل الأهلي المؤسسي، مثمنةً الجهود الكبيرة التي يبذلها الأطباء والعاملون بالمستشفى، وكل من يمد يده بالخير في رحلة علاجٍ تُعيد للإنسان كرامته وأمله في الحياة.

وفي لفتة إنسانية مؤثرة، حرصت الدكتورة مايا مرسي على لقاء الأطفال المرضى داخل قسم علاج أورام الأطفال، وقالت لأحدهم:
"فرح، لمسة ايدك اليوم وعينك الجميلة وإصرارك على إنهاء اللعبة وتكسبي… بادعي لك من قلبي يشفيكي ربنا وتكسبي المعركة ونلعب مرة ثانية وتكسبي كمان بإذن الله."

من جانبه، أعرب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن تقديره الكبير لزيارة الدكتورة مايا مرسي واهتمامها الإنساني بدعم مرضى السرطان في الصعيد، مؤكدًا أن زيارة الوزيرة تمثل رسالة دعم قوية لجميع العاملين بالمؤسسة وتشجعهم على مواصلة رسالتهم في تقديم العلاج المجاني بأعلى مستويات الجودة لكل مريض.

وأكد فؤاد، أن المؤسسة ستواصل التوسع في خدماتها داخل صعيد مصر بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لتظل شفاء الأورمان رمزًا للأمل والعمل الإنساني المؤسسي في مصر.

الأقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر شفاء الاورمان

جانب من الحشود الإنتخابية

الناخبون يواصلون التوافد على لجان الاقتراع بمنشأة القناطر

زعيما البانيا وإسرائيل

ألبانيا تنضم إلى التحالف البرلماني الداعم لإسرائيل

الاجتماع 38 لمجلس وزراء النقل العرب

مجلس وزراء النقل العرب يناقش حزمة من الملفات المهمة

بالصور

عمال شركة السكر يحملون علم مصر أمام إحدى لجان الحوامدية

عمال شركة السكر بالحوامدية
للرجال و النساء.. فوائد القرنفل

فوائد القرنفل
إطلاق إشارة المرور الرابعة باللون الأبيض.. مخصصة لهذه السيارات

إشارات المرور
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

