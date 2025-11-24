الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا .. والعظمى بالقاهرة 25

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على أغلب الأنحاء.



وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، و فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية قد تغزر أحيانا على مناطق من محافظة البحر الأحمر وسيناء وقد تصل لحد السيول على المناطق، وفرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، و فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 25 16

العاصمة الإدارية 26 14

6 أكتوبر 26 15

بنهــــا 25 16

دمنهور 25 16

وادي النطرون 26 17

كفر الشيخ 24 15

المنصورة 24 15

الزقازيق 25 16

شبين الكوم 24 15

طنطا 24 15

دمياط 23 18

بورسعيد 24 19

الإسماعيلية 24 15

السويس 25 16

العريش 25 14

رفح 24 17

رأس سدر 25 16

نخل 22 15

كاترين 20 11

الطور 25 16

طابا 24 15

شرم الشيخ 29 20

الإسكندرية 23 15

العلمين 23 16

مطروح 22 16

السلوم 21 15

سيوة 22 13

رأس غارب 28 18

الغردقة 27 19

سفاجا 28 18

مرسى علم 28 19

شلاتين 27 20

حلايب 25 22

أبو رماد 27 20

رأس حدربة 24 22

الفيوم 25 15

بني سويف 25 15

المنيا 25 14

أسيوط 26 14

سوهاج 27 15

قنا 30 18

الأقصر 29 18

أسوان 31 19

الوادي الجديد 27 15

أبوسمبل 31 19

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 33 24

المدينة المنورة 31 17

الرياض 25 15

المنامة 27 21

أبوظبي 30 19

الدوحة 29 20

الكويت 29 13

دمشق 18 05

بيروت 21 17

عمان 16 08

القدس 26 09

غزة 21 15

بغداد 27 12

مسقط 28 20

صنعاء 23 07

الخرطوم 36 22

طرابلس 22 13

تونس 21 11

الجزائر 16 10

الرباط 19 11

نواكشوط 28 20

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى - الصغرى

أنقرة 16 01

إسطنبول 16 10

إسلام آباد 22 07

نيودلهي 23 11

جاكرتا 34 24

بكين 09 04-

كوالالمبور 30 24

طوكيو 16 08

أثينا 19 11

روما 16 08

باريس 08 03

مدريد 12 03

برلين 03 01

لندن 08 05

مونتريال 06 02

موسكو 04 01-

نيويورك 12 06

واشنطن 14 07

أديس أبابا 24 11