طقس الساعات المقبلة .. شبورة وأمطار تضرب هذه المدن

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس من بعد غداً الثلاثاء إلى السبت، ليستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتسجل على السواحل الشمالية 23:24، والقاهرة الكبري والوجه البحري 25:27، جنوب البلاد 29:32.

طقس الساعات المقبلة

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن ستشهد تلك الأيام طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً علي أغلب الأنحاء حار علي جنوب الصعيد، معتدل في أول الليل مائل للبرودة في أخره.

ونوهت الهيئة، عن شبورة مائية تظهر من الساعة 2 من بعد منتصف الليل إلى 10 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى حتى القاهرة الكبرى، ووسط سيناء وشمال الصعيد ، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.



وأشارت إلى فرص أمطار متفاوتة الشدة يوم الثلاثاء 25 نوفمبر ، على مناطق من شمال البلاد وسيناء ومحافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى فرص نشاط رياح يومي الثلاثاء والسبت 29 نوفمبر على مناطق من السواحل الشرقية والوجه البحرى والقاهرة الكبري وشمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين يسود طقس خريف مائل للبرودة في الصباح الباكر مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، في حين يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على أغلب الأنحاء.

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية قد تغزر أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومحافظة البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على مناطق من حلايب وشلاتين ومرسى علم، وفرص لسقوط أمطار خفيفة صباحا قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا مع تقدم ساعات النهار على مناطق من القاهرة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.