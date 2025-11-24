قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليوم.. الحكم على فادي خفاجة بسب مجدي كامل
سعر الدولار اليوم 24-11-2025
حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع
أمطار رعدية قد تتحول إلى سيول اليوم في هذه المناطق
سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طقس الساعات المقبلة .. شبورة وأمطار تضرب هذه المدن

طقس الساعات المقبلة
طقس الساعات المقبلة
محمد الاسكندرانى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس من بعد غداً الثلاثاء إلى السبت، ليستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتسجل على السواحل الشمالية 23:24، والقاهرة الكبري والوجه البحري 25:27، جنوب البلاد 29:32.

طقس الساعات المقبلة 

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن ستشهد تلك الأيام طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً علي أغلب الأنحاء حار علي جنوب الصعيد، معتدل في أول الليل مائل للبرودة في أخره.

ونوهت الهيئة، عن شبورة مائية تظهر من الساعة 2 من بعد منتصف الليل إلى 10 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى حتى القاهرة الكبرى، ووسط سيناء وشمال الصعيد ، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.


وأشارت إلى فرص أمطار متفاوتة الشدة يوم الثلاثاء 25 نوفمبر ، على مناطق من شمال البلاد وسيناء ومحافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى فرص نشاط رياح يومي الثلاثاء والسبت 29 نوفمبر على مناطق من السواحل الشرقية والوجه البحرى والقاهرة الكبري وشمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. 

طقس الساعات المقبلة 

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين يسود طقس خريف مائل للبرودة في الصباح الباكر مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، في حين يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على أغلب الأنحاء.

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية قد تغزر أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومحافظة البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على مناطق من حلايب وشلاتين ومرسى علم، وفرص لسقوط أمطار خفيفة صباحا قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا مع تقدم ساعات النهار على مناطق من القاهرة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

طقس الأرصاد حالة الطقس الطقس درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن

حقيقة ارتفاعها .. قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

انتخابات مجلس النواب 2025

اعرف لجنتك .. رابط الاستعلام عن لجان انتخابات مجلس النواب 2025

وزير التربية والتعليم

منع استقبال طلاب المدارس الخاصة والدولية قبل الطابور وحظر تواجد عمال الصيانة أثناء اليوم الدراسي

ترشيحاتنا

حالة الطقس

حالة الطقس في أسوان اليوم الاثنين 24-11-2025

أحمد هيثم

دموع ودعوات تصاحب فرق الإنقاذ خلال عمليات البحث عن طفل غارق بقنا

محافظ الغربية

قبل انطلاق التصويت بساعات.. محافظ الغربية يتابع من المحلة الاستعدادات النهائية للجان الانتخابية

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد