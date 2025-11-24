هجوم مسلح على مقر قوات شبه عسكرية بباكستان

لقى 3 أشخاص مصرعهم، في هجوم لمسلحين اليوم الاثنين في باكستان.

وأفادت الشرطة الباكستانية، بأن مسلحين هاجموا مقرًا للقوات شبه العسكرية في مدينة بيشاور شمال غرب البلاد.

وذكرت وكالة رويترز، نقلًا عن الشرطة الباكستانية أنه تم سماع دوي انفجارين.

وكان الجيش الباكستاني أعلن في وقت سابق، مقتل 23 مسلحًا خلال عمليتين منفصلتين شنتهما قوات الأمن في إقليم خيبر بختونخوا الواقع شمال غربي البلاد.

ونفذت قوات الأمن الباكستانية عملية في منطقة باجور، استنادًا إلى معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين في المنطقة، فيما اندلعت اشتباكات بين القوات والمسلحين أسفرت عن مقتل 11 منهم.