انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
استمرار توافد الناخبين على لجان السيدة زينب في انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025 | استعدادات قصوى ودعم طبي للناخبين أمام لجان قصر الدوبارة .. صور
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المنظمة العربية تعلن تراجع الخروقات الانتخابية بالمرحلة الثانية

فرق المنظمة العربية لمراقبة الانتخابات
فرق المنظمة العربية لمراقبة الانتخابات
الديب أبوعلي

انطلقت أعمال المتابعة والرصد الميداني للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الداخل، والتي تستمر لمدة يومين في 13 محافظة من محافظات الجمهورية، وذلك مع فتح باب اللجان الانتخابية في الساعة التاسعة صباحا.

وتتابع البعثة الدولية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان لمراقبة الانتخابات، مجريات التصويت خلال اليوم الأول في محافظات القاهرة والغربية ودمياط والسويس، عبر ستة فرق تشمل فريق غرفة العمليات المركزية وخمسة فرق ميدانية تغطي وسط وجنوب القاهرة، وشمال وشرق القاهرة والقليوبية، وفريق وسط الدلتا، وفريق شمال الدلتا، وفريق اقليم قناة السويس.

يضم فريق متابعي المرحلة الثانية 30 مراقبا من تسع جنسيات، تشمل: مصر - السودان - المغرب - الجزائر - تونس - اليمن - فلسطين - الأردن - هولندا.

يغطي الفريق ٢20 لجنة عامة في ٨8محافظات على مظار اليومين، وهي: القاهرة، 
والقليوبية، والغربية والمنوفية، ودمياط والدقهلية، الاسماعيلية، والسويس.

وكانت المرحلة الأولى قد شملت عينة في محافظات الجيزة والاسكندرية والبحيرة والمنيا وبني سويف وقنا والأقصر، وتابع وقائعها 29 متابعا من 9 جنسيات، واتفقت الوقائع التي تم رصدها مع ما اتتهت إليه الهيئة الوطنية للانتخابات والتي ألغت النتائج في 19 دائرة، بينها 8 دوائر قررت بعثة المنظمة أن الخروقات التي جرت فيها تتطلب بطلان النتائج وإعادتها لكونا تؤثر على النتائج.

وقال علاء شلبي رئيس المنظمة، إنه عقب تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسي على المخالفات التي شهدتها الانتخابات في المرحلة الأولى، تشهد محافظات المرحلة الثانية التي انطلقت قبل قليل حرصا على تجنب مظاهر المخالفات التي جرت في المرحلة الأولى، حيث جرت إزالة مظاهر الدعاية الانتخابية من حرم مقار الاقتراع، وانطلق اليوم مع تراجع ظاهرة الحشود التي تقوم بمحاولات توجيه الناخبين حول محيط هذه المقار.

